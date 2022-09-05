Faturalar nasıl düşer?

Eylül ayına elektrik ve doğalgaz zamlarıyla girdik. Konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 20, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4 zam geldi. Eylülde gelen zam, 4 kişilik bir ailenin ortalama elektrik faturasının 346,90 TL’den 416,3 TL’ye çıkmasına neden olacak. Bu da elektrik faturasının bir önceki aya göre 69,4 TL, sene başına göre de 196,6 TL birden artması demek. İstanbul’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama doğalgaz faturası da eylül itibariyle 436 TL’ye yükselecek. Bu kış yüklü faturalarla hiç de kolay geçmeyecek, geçemeyecek.

Peki elektrik ve doğalgaz faturalarını biraz olsun düşürebilmek için neler yapabiliriz? Evde alacağımız hangi tedbirlerle faturaların minimum düzeyde gelmesini sağlayabiliriz? İşte bu soruların yanıtlarını araştırdım…

GÜNDE BİR KEZ KETTLE, HAFTADA 4 KEZ ÇAMAŞIRA BEDEL

• Elektrikten başlayalım… Elektrik faturasını düşürmek için öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Elektrikli ev aletlerinden sayacı en çok döndürenler kettle, ütü, fırın ve klima… Mantık şu; çabuk ısınan, çabuk soğuyan ev aletleri sayacı hızla döndürüyor.

• Öyle birkaç saatte bir kettle çalıştırmadan önce bir kez daha düşünün derim. Zira haftada 7 kez kettle çalıştırmak neredeyse haftada 4 kez çamaşır makinesinin çalışmasına, haftanın 7 günü 5 saat televizyonun açık olmasına eşdeğer şekilde elektrik tüketiyor.

HAFTADA 2 KEZ ÜTÜ = 7/24 BUZDOLABI

• Gelelim fırına… Pandemiyle birlikte evde lahmacunlar, pideler yapmaya alışanlar… Haftada bir kez 1.5 saat fırın kullanmanın haftada 7 kez 1 saat laptop kullanmaktan pahalıya geldiğini bilmeli...

• Haftada 2 gün 2 saat ütü kullanmaksa, buzdolabının 24 saat çalışmasından daha pahalıya mal oluyor.

KLASİK AMPÜL LED AMPÜLÜN 20 KATI

• Elektrik faturasını düşürmek için olmazsa olmaz ise klasik ampulleri led ampulle değiştirmek. Klasik ampulün, led ampulden 20 kattan fazla elektrik yaktığını biliyor musunuz? Ben bu rakamları, CK Boğaziçi Elektrik’in internet sitesinde bulunan tüketim hesaplama bölümünden aldım. Gerçi oradaki tarife 1 Ocak 2022’ye ait ama elektrikli ev aletlerinin kullanım sürelerini ve harcadıkları elektrik miktarını karşılaştırmanız bakımından sitedeki tabloya mutlaka bir göz atın derim.

• Bu arada bir küçük bilgi daha… Çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin ayrı ayrı olması elektrik tasarrufu bakımından yararlı. Hem yıkama, hem kurutma makineleri sayacı çok daha fazla döndürüyor…

• Elektrik tasarrufu için bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak çalıştırın.

• Ütüyü, işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanın.

• Buzdolabını, güneş olmayan noktada duvara en az 10 cm uzaklıkta koyun.

• Kettle’ı tam ihtiyaç duyulan miktarda su ile doldurarak çalıştırın.

• Eğer kışın elektrikli ısınmayı tercih edecekseniz; elektrikli ısıtıcının, ısıtılacak alana en fazla 6 metre uzaklıkta olmasına dikkat edin.

• Isıtıcının takıldığı prizde toprak hat olduğuna emin olun.

KOMBİYİ 1 DERECE DÜŞÜRÜN, YÜZDE 7 TASARRUF SAĞLAYIN

Doğalgaza gelen yüzde 20.4’lük zammın ardından faturaları nasıl düşürürüz diye kara kara düşünüyoruz. İşte İGDAŞ'tan tavsiyeler...

• Evinizin dış cephesinin yalıtımlı olması ile yüzde 40 oranında tasarruf yapabilirsiniz. Çatı, dış duvarların ve bodrum katların yalıtımı da oldukça önemli.

• Oda içindeki eşya yerleşimlerinin de kışın artan doğalgaz faturalarına etkisi yüksek. Perdelerinizi kısaltılarak ya da peteğin önünü kapatmadan kullanabilirsiniz.

• Peteğin önüne konulan eşyalar, ısının odaya yayılmasını önleyebilir. Oda içindeki birtakım düzenlemelerle ev bütçesine katkıda bulunmak mümkün. Nalbur ve yapı marketlerden temin edilen radyatör arkasına konulan yalıtım malzemesiyle ısı yansıtılması yapılabilir. Petek önü her zaman açık olmalı.

• Dışarıdan gelen soğuk havayı önleyen camlar ısı kaybını önlemek adına oldukça büyük bir etken. Bu konuda da tedbir almak gerekiyor. Camdaki fitillerin kontrol edilerek hava kaçağı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

• Evdeki konfor sıcaklığını ayarlamak için, cihaz üzerindeki su sıcaklığı ayarını kullanmak yerine; Cihaza bağlı modülasyona özelliği olan oda termostatı ile radyatöre takılan termostattık vana kullanımı çok önemli.

• Evlerde konfor sıcaklığının bir derece azaltılması yüzde 6-7 tasarruf sağlanır. (Avrupa’da konfor sıcaklığı 19-21 °C iken, ülkemizde 23-24 °C )

• Isı konusundaki yanılgılardan biri de sadece kullanılan odaların peteklerinin açık olması. Soğuk odalardan gelen düşük ısı, kullanılan odalardaki yüksek ısının düşmesine neden olabiliyor. Bazı doğru bilinen yanlışların giderilmesiyle ev ekonomisine katkı sağlanabilir.

• Kombiye yetkili servisi tarafından bakım yaptırmak ve tesisat ile radyatörlerin temizlenmesi yakıt tasarrufunda önemli bir yer alır.

• Yüksek verimli cihaz kullanmak hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de atmosfere bırakılan karbon salımı düşük kalmış olur.