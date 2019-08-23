Fatoş Kabasakal: Mila 6 aylık oldu - Magazin haberleri

Sunucu ve oyuncu Fatoş Kabasakal, önceki gün kızı Mila ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kızıyla birlikte meydan katındaki açık alanda yürüyüşe çıkıp daha sonra mağazaları gezen Kabasakal, "Mila 6 aylık oldu. Bugün biraz hava alsın diye gezmeye çıkardık" dedi.