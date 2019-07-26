Çiçeği burnunda anne Fatoş Kabasakal, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 6 ay önce kızı Mila'yı kucağına alan Fatoş Kabasakal, şu sıralar zamanının çoğunu kızına ayırdığını söyledi.

Kabasakal, "Gelen teklifler oluyor fakat malum 6 ay önce anne oldum. Kızımla, eşimle vakit geçirmek, zamanımı onlara ayırmak istiyorum. Bundan dolayı da bu süreci sadece ailemle geçiriyorum" açıklamasında bulundu.