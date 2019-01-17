17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay önceki gün saat 17:30 sıralarında Fatih Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa yokuşunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında bulunan ve Suriyeli işçilerin kaldığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre, yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan Suriyeli işçiler evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiler dumandan etkilenmemek için camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Can pazarının yaşandığı binada dumandan etkilenmemek için cama çıkarak kurtarılmayı bekleyen Suriyeli işçilerin yardımına vatandaşlar koştu. Mahsur kalan işçiler 2. Kattan atlamaya çalışırken seferber olan vatandaşlar, binaya merdiven uzattı. Binanın 2. Katına kadar yükselen merdiven yardımıyla birbirlerine tutunarak inen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride başkasının olup olmadığını kontrol etti. Başka kimsenin bulunmadığı daire içerisindeki yangın tamamen söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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