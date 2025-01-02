Fatih Ürek'ten Sinan Akçıl'a destek: Normal

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Kıbrıs'taki bir otelde sahne alan Fatih Ürek, yoğun bir yıl geçirdiğini ifade edip yeni sezonda da konser maratonunun devam edeceğini söyledi.

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Ardından Fatih Ürek'e, bir dönem aşk yaşayan Hadise ile Sinan Akçıl arasında yaşanan telefondaki çıplak poz polemiği soruldu.

Hadise katıldığı bir yayında eski sevgili Sinan Akçıl ile ayrılık sürecini anlatmış, aldatıldığını ve Akçıl'ın telefonunda üstü çıplak pozlar nedeniyle ayrılık kararı aldığını açıklamıştı. Fatih Ürek, ikili arasında yaşanan bu olayla ilgili Sinan Akçıl'a destek çıktı.

Hadise'nin telefonu karıştırmasını doğru bulmadığını söyleyen Fatih Ürek; "Adamlar vücut yapmış sergiliyor. Öyle pozlar vermesi normal bence ama bir insanın cep telefonunu karıştırması çok yanlış" dedi.