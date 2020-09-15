Fatih Ürek'ten muhteşem roman dansı!

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Eğlenceli danslar ve renkli sohbetlerin olduğu günde Adnan Serter saçkıran tedavisine destek olacak doğal bakım önerisini paylaşırken, Seçkin Süngüç de 2020 sonbahar makyaj trendlerini anlattı.

Modellerin podyumda bol bol dans ettiği eğlenceli bölümde rekabet arttıkça tartışmalar da alevlendi. Dans şıklığı konseptini en iyi yansıtan takım ise Taner, Aslı ve Zümrüt üçlüsü oldu.

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İşte o anlar;