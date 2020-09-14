Kuaförüm Sensin yeni haftaya yepyeni sürprizlerle başladı

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Programın sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı. Kuaförüm Sensin yeni formatıyla izleyicisini şaşırttı. Heyecanlı başlayan haftada 4 yeni model yarışa dahil oldu. Yeni konsepte göre perşembe ve cuma günleri kesim ve boya işlemi yapılacağı açıklandı.

Format değişikliği tüm yarışmacıları heyecanlandırırken haftanın ilk gününde konsept “pazar şıklığı” oldu. Modeller hazırlıklarını sürdürürken Seçkin Süngüç’ü sürpriz çiçekleri ile şaşırtan hayranı İlknur stüdyoya geldi. Yayın sırasında gerçekleşen buluşma eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Jürinin yeni yıldızı Fatih Ürek’in şarkılarıyla renklenen programda Taner, Aslı ve Zümrüt gün birincisi seçildi. Yeni formatla birlikte artık Kuaförüm Sensin’de heyecan da rekabet de artacak! Hafta finaline kesim ve boya işlemleri damgasını vururken elenen takımla birlikte 4 model de her hafta değişecek.

“Kuaförüm Sensin” yeni bölümleriyle hafta içi her gün 12.30’da Show TV’de!

İşte o anlar;