Fatih Ürek Kuaförüm Sensin'e renk katacak!

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde ‘Yılın En Stil Kadını’ seçilen Işıl Reçber, makyajın prensi Seçkin Süngüç ve tecrübeli kuaför Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’ yeni yıldızı Fatih Ürek ile fırtınalar estirmeye hazırlanıyor. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katacak olan ünlü sanatçı yorumlarıyla da yarışmacıları zorlayacak.

'Kuaförüm Sensin' hafta içi her gün saat 12.30’da Show TV’de!