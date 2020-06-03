Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün yakın arkadaşı Hakan Akkaya ile Etiler'de bulunan restoranında görüntülendi.
"İNSANLAR YAVAŞ YAVAŞ ALIŞACAK"
Ürek, koronavirüs nedeniyle yavaş yavaş normalleşmeye dönülen şu günlerde işletmesinde nelere dikkat ettiğini anlattı.
Fatih Ürek, "Müşterilerimizin muhakkak ateşlerini ölçüyoruz. Mesafe kuralına dikkat ediyoruz. Menüyü müşterilerimize okuyoruz. İnsanlar bu düzene yavaş yavaş alışacak" açıklamasını yaptı.
"GÜZEL TEPKİLER ALDIK"
Önümüzdeki haftalarda Bodrum'a gideceğini söyleyen Ürek, şunları söyledi:
Haziran sonu konserim olacaktı. Galiba sahne konserlerine temmuz ayında başlayacağım. Bu aralar sosyal medya konserleri yaptık. Güzel de tepkiler aldık. Belki Bodrum'da onu hareketlendirebilirim.
"DEMET İLGİ ALANIM DEĞİL"
Ürek, gazetecilerin kavgalı olduğu Demet Akalın'ı sorması üzerine ise, "Demet Hanım ile konuşmuyoruz. İlgi alanım değil" diyerek kahkaha attı.
"DEDİKODUCU" DEMİŞTİ
Fatih Ürek, geçtiğimiz aylarda ablasının cenazesine katılmayıp, kendisini aramadığını söylediği yakın arkadaşı Demet Akalın'a küsmüştü.
Ürek, bununla da kalmayıp, Akalın'a 'dedikoducu' demişti.
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