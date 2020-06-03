"ASLA BARIŞMAM"

Ürek, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bir atak gelirse, barışma olur mu?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

Yok, asla! Allah ona sağlık versin. O kafasında yanlış bir anlaşma yaptı. Umarım bunun için ileride üzülmez. İnsanın hani kalbi kırılır ya! Benim de öyle...

Ben herkesin çok iyi arkadaşıyım. Hiç kimse bana kötü diyemez. Herkese iyilik yapmak isteyen bir insanım ben. Ben kötülük düşünmem. 35 yıldır bu eğlence piyasasının içerisindeyim.

Kimsenin arkasından çirkeflik yapmadım ve düşünmedim. Ben yapamam, beceremem yani. Benim için artık hiç önemli değil bu konu. Düşüneceğimiz daha önemli konular var.