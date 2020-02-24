"HOCAM MAÇ NE OLUR?"

24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek hem şampiyonluk yarışında önemli bir virajı 3 puanla döndü hem de 20 yılı aşkın süredir süren hasretine son verdi! Aldığı tarihi galibiyetle puanını 45'e yükselten sarı-kırmızılılar, ligin zirvesinde Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi. Sarı-kırmızılılar, galibiyete ise iki hafta önce inanmıştı! İşte Galatasaray'ın tarihi galibiyetini perde arkası...
Yakaladığı seriyle birlikte büyük bir çıkışa geçen Galatasaray'da derbi öncesinde uzun süren mesai vardı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'den başlayan hummalı çalışmada birçok departman derbiye kilitlendi. Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe'yi adeta ezberlerken rakibin doğru teşhisleri yaparak rakibin zayıf karnını da tespit etti.
Devre arasından sonra daha geniş alana yayılan, geriden orta sahalarıyla oyun kurarak rakip kaleye organize şekilde giden Galatasaray, derbide Fenerbahçe'nin zayıf karnı olan savunmasını hedef aldı. Sarı-kırmızılılar ilk dakikadan itibaren sarı-lacivertlilerin savunma arkasına attığı toplarla tehlike yaratırken kendi sahasında ise neredeyse hiç top kaybetmedi.
İmparator maç sonrasında da büyük hazırlığın detaylarını verdi. Analiz ekibi, Fenerbahçe'nin oyun anlayışı, zayıf yönleri ve futbolcularla ilgili detaylı raporlar hazırlarken Fatih Terim, futbolculara rakip oyuncularla ilgili detaylı bir analiz sundu. Galatasaraylı futbolcular, sahaya çıkmadan önce rakip futbolcuları zaten ezberlemişti!
Sarı-kırmızılılar maça rakip hazırlığı kadar mental olarak da ince detaylarla hazırlandı. Tecrübeli çalıştırıcı derbinin normal bir lig maçındaki gibi kazananına 3 puan verildiğini hatırlattı ve 20 yıllık kötü istatistiği unutmalarını istedi. Galatasaray'ın kendi oyununu oynadığı zaman her deplasmanda 3 puana uzanabileceğine vurgu yapan Terim ve ekibi, futbolcular üzerindeki baskıyı minimuma indirdi ve kendi performanslarıyla, oyun planlarına sadık kalmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı geçen sezon da benzer hazırlık yaptıklarını ancak farklı faktörlerle galibiyete uzanamadıklarını maç sonunda belirtti.
"HOCAM MAÇ NE OLUR?"
Diğer bir detay ise derbi haftasından önce gerçekleşti. Fatih Terim'in yardımcıları, Kadıköy deplasmanı öncesinde tecrübeli çalıştırıcıya zorlu deplasmanı sorarken Terim ilk defa "Bu sefer her şeye rağmen kazanacağız" yanıtını verdi. Önceki sezonlarda bu soruya daha temkinli yaklaşan Terim, bu kez oyuncularına ve ekibinin hazırlıklarına o denli güvendi ki tarihi galibiyete çok öncesinden inandı!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!