"HOCAM MAÇ NE OLUR?"

Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek hem şampiyonluk yarışında önemli bir virajı 3 puanla döndü hem de 20 yılı aşkın süredir süren hasretine son verdi! Aldığı tarihi galibiyetle puanını 45'e yükselten sarı-kırmızılılar, ligin zirvesinde Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi. Sarı-kırmızılılar, galibiyete ise iki hafta önce inanmıştı! İşte Galatasaray'ın tarihi galibiyetini perde arkası...

Yakaladığı seriyle birlikte büyük bir çıkışa geçen Galatasaray'da derbi öncesinde uzun süren mesai vardı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'den başlayan hummalı çalışmada birçok departman derbiye kilitlendi. Fatih Terim ve ekibi, Fenerbahçe'yi adeta ezberlerken rakibin doğru teşhisleri yaparak rakibin zayıf karnını da tespit etti.

Devre arasından sonra daha geniş alana yayılan, geriden orta sahalarıyla oyun kurarak rakip kaleye organize şekilde giden Galatasaray, derbide Fenerbahçe'nin zayıf karnı olan savunmasını hedef aldı. Sarı-kırmızılılar ilk dakikadan itibaren sarı-lacivertlilerin savunma arkasına attığı toplarla tehlike yaratırken kendi sahasında ise neredeyse hiç top kaybetmedi.

İmparator maç sonrasında da büyük hazırlığın detaylarını verdi. Analiz ekibi, Fenerbahçe'nin oyun anlayışı, zayıf yönleri ve futbolcularla ilgili detaylı raporlar hazırlarken Fatih Terim, futbolculara rakip oyuncularla ilgili detaylı bir analiz sundu. Galatasaraylı futbolcular, sahaya çıkmadan önce rakip futbolcuları zaten ezberlemişti!

Sarı-kırmızılılar maça rakip hazırlığı kadar mental olarak da ince detaylarla hazırlandı. Tecrübeli çalıştırıcı derbinin normal bir lig maçındaki gibi kazananına 3 puan verildiğini hatırlattı ve 20 yıllık kötü istatistiği unutmalarını istedi. Galatasaray'ın kendi oyununu oynadığı zaman her deplasmanda 3 puana uzanabileceğine vurgu yapan Terim ve ekibi, futbolcular üzerindeki baskıyı minimuma indirdi ve kendi performanslarıyla, oyun planlarına sadık kalmasını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı geçen sezon da benzer hazırlık yaptıklarını ancak farklı faktörlerle galibiyete uzanamadıklarını maç sonunda belirtti.

"HOCAM MAÇ NE OLUR?"

Diğer bir detay ise derbi haftasından önce gerçekleşti. Fatih Terim'in yardımcıları, Kadıköy deplasmanı öncesinde tecrübeli çalıştırıcıya zorlu deplasmanı sorarken Terim ilk defa "Bu sefer her şeye rağmen kazanacağız" yanıtını verdi. Önceki sezonlarda bu soruya daha temkinli yaklaşan Terim, bu kez oyuncularına ve ekibinin hazırlıklarına o denli güvendi ki tarihi galibiyete çok öncesinden inandı!