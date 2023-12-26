Fatih Terim resmen Panathinaikos'ta!
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı.
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı!
Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı.
Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.
Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak lider PAOK'un ardından ikinci sırada bulunuyor.
Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.