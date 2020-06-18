Koronavirüs nedeniyle 3 ay aranın ardından Rize deplasmanına çıkan Galatasaray, 3 ay öncesini mumla arıyor... Mart ayında form tutan ve ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Aslan, verilen bu aranın ardından ise sahalara kötü bir dönüş yaptı. Rize'de büyük şanssızlık yaşayarak Muslera ve Andone'yi sakatlıklara kurban veren Cimbom, diğer taraftan da sergilenen kötü futbolla taraftarını adeta kahretti.

Rakiplerinin kazanmasıyla birlikte kalan 7 maç öncesi puan tablosunda da geride kalan Sarı-Kırmızılı futbolcuları teknik direktör Fatih Terim yeniden ayağa kaldırmak için var gücüyle uğraşıyor. Şampiyonluk inancından kolay kolay vazgeçmek istemeyip bunu da oyuncularına aşılamak isteyen İmparator'un, "Rize'de hiç beklemediğimiz bir performans ortaya koyduk ve hayal kırıklığı yarattık. 3 ay önce şampiyonluğa ne kadar inanıyorsak, yine aynı inancı taşımalıyız. Önümüzde hala kazanılacak 7 maç var. Henüz kaybettiğimiz hiçbir şey yok" sözleriyle takımını Gaziantep maçı öncesi motive etmeye çalıştığı kaydedildi.