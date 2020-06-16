Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Süper Lig’in ikinci yarısına iyi başlayıp kaybetmeden yoluna devam eden Galatasaray’a koronavirüs nedeniyle verilen ara yaramadı. Tam ritmini bulmuşken liglere verilen 3 aylık boşluğun ardından Sarı-Kırmızılılar, Ç.Rize deplasmanında beklentilerin çok altında kaldı. Ancak bu tabloda sakatlıkların etkisi en büyük sorun olarak göze çarptı.

2 hafta önce antrenmanda sakatlanan Marcao’nun yerine ilk 11’de sahaya çıkan Ahmet Çalık, son derece vasat bir performans sergiledi. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencisine ancak 45 dakika sabredebildi ve ikinci yarıya Lemina’yı stopere çekerek başladı. Aynı mücadelede karşılaşma 0-0 devam ederken Fernando Muslera’nın sakatlanıp sezonu kapatması belki de şampiyonluk yolunda Galatasaray’a en büyük darbeyi vurdu.

Marcao ve Muslera’nın ardından maçın son bölümünde Florin Andone’nin de ciddi bir sakatlık yaşaması Sarı-Kırmızılı camiada şok etkisi yarattı. Cimbom çok önemli 3 futbolcusundan mahrum kalırken, Rize’de alınan mağlubiyetle birlikte kara bulutların üzerinde dolaştığını açık şekilde gösterdi.

BAŞKAN CENGİZ 2 KEZ AMELİYAT OLDU

Futbolcularının şanssız sakatlıklarının yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de bu dönemde 2 kez çok ciddi ameliyat geçirdi. Tedavisi devam eden Başkan Cengiz’in sağlık sorunları camiayı derinden üzdü. Tüm bunların dışında koronavirüs döneminde önce 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, ardından da başkan yardımcısı Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim’in testleri pozitif çıkmıştı. Neyse ki bu 3 isim de koronavirüs salgınından sağ salim kurtulmayı başardı. Son 3 ayda sağlık açısından yaşanan bu şanssız durum, camiada büyük üzüntüye sebep oldu.