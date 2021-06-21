1998-2000 ve kısa süre de olsa 2018'de de birlikte çalışan Terim ile Elmas, seçimlerden önce de hazırlıklarını başkan seçilecekmiş gibi yürüttü. Terim kalmasını istediği oyuncuları sunarken kadroya takviye yapılmasını istediği bölgeleri ve oyuncuları da iletti.