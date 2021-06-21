Galatasaray'da başkanlığa Burak Elmas seçilirken teknik direktör meselesi de kısa süre içerisinde halloldu. Elmas, eski başkan Mustafa Cengiz'in çalışmayacağını duyurduğu Fatih Terim'in bugün Florya'da mesaisinin başında olacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI ERTELEDİ
Aslında Fatih Terim ve Burak Elmas daha önce anlaşma sağlamış olmasına rağmen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tecrübeli teknik adamın Florya'ya gelişi bugüne kaldı.
RAPORUNU SUNMUŞTU, ELMAS İLE DE DİRSEK TEMASINDAYDI
Sarı-kırmızılı olan kulüple sözleşmesi sona eren Fatih Terim, sezon bitiminde önceki yönetime de transfere dair raporlar sunmuştu. Mukavelesi sona eren oyunculara dair tavsiyelerde bulunan Terim, yeni başkan Burak Elmas'la da görüşme halindeydi.
1998-2000 ve kısa süre de olsa 2018'de de birlikte çalışan Terim ile Elmas, seçimlerden önce de hazırlıklarını başkan seçilecekmiş gibi yürüttü. Terim kalmasını istediği oyuncuları sunarken kadroya takviye yapılmasını istediği bölgeleri ve oyuncuları da iletti.
HAKAN ÇALHANOĞLU'YLA HAKAN BALTA GÖRÜŞTÜ
Terim'in listesinin başında, Milan'la olan sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu bulunuyor! Galatasaraylı olduğu bilinen ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini daha önce de dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nu takımında görmek isteyen Terim, Elmas'ın da olurunu alarak Hakan Balta'yı milli futbolcuyla görüşmeye yolladı.
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