Süper Lig’de bugün Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, milli ara öncesi oynanacak son maçta takımının hata yapmasını istemiyor.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre geçtiğimiz hafta TT Stadı’nda ağırladıkları Fenerbahçe’ye karşı oldukça kötü bir performans sergileyen Sarı-Kırmızılılar, hafta arasında Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştığı PSG maçında mağlup olmasına rağmen umut veren bir futbol ortaya koymuştu. PSG maçının ardından yenilmelerine rağmen taraftarların kendilerini alkışladığını oyuncularına hatırlatan Terim, camiada oluşan olumlu havanın devam etmesi için Gençlerbirliği maçının önemine dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin dün akşam evinde kaybettiği Antalyaspor mücadelesini Ankara’da kamp yaptıkları otelde takip eden İmparator, oyuncularından bunu bir fırsata dönüştürmelerini istedi.

Devler Ligi’nde ortaya konan oyunun devam etmesi durumunda ligde önlerinde kimsenin duramayacağını belirten deneyimli teknik adamın, “Taraftarımız yenilsek bile bizim arkamızda durduğunu ve bize güvendiğini gösterdi. Artık onları mutsuz etmeyin… Bu haftaya kadar gereğinden fazla puan kaybettik. Ancak şampiyonluk yolundaki en önemli rakibimiz dün kaybetti. Geçen hafta onları yenemedik ama Gençlerbirliği’ni yenerek onların üzerine çıkabilir. Taraftarlara derbiyi unutturun” ifadeleriyle öğrencilerine uyarılarda bulunduğu kaydedildi.