Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk haftasında deplasmanda Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalırken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Club Brugge maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları:

"Muhakkak ki kazanmak isterdik. Keyifli bir maç oldu. Gün geçtikçe daha iyi olacağımız sinyalini verdi takım. Birbirleriyle ikinci maçları. Zaman zaman maç gitti, zaman zaman geldi. 60'dan sonra fizik olarak sahada kalmamız beni sevindirdi. O bölümde bir hayli etkin olduk. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kaybetmemek önemli. Rakibimizle kendi evimizde oynayacağız. Her geçen gün daha iyi olacağız."

"50 BİN SEYİRCİYLE BERABER KOLAY DEĞİL"

"Seyircimizle beraber, orada (Türk Telekom Stadyumu) çok önemli işlere imza attık. Tabii ki Şampiyonlar Ligi seviyesine göre oynamaya çalışacağız. Milyarlık bütçelerle iki takım gelecek.

İlginç olacağını söylüyorum bu grubun. İlginç olması için bizim de bir şeyler üretmemiz lazım. Favori olarak kağıt üstünde bir şeyler söyleyebiliriz ama 50 bin seyirciyle beraber orası kolay değil. Zevkli maçlar oynayacağız."

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"Maçtan evvel yapılan açıklamaları öğrendim, hedef buysa... Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, burada olmayanlarla ilgili rica edersiniz konuşmayalım."

"SİCİLİN PARAYLA, REKLAMLA, NÜFUZLA DOLDURULAMADIĞI BİR YERDEYİZ"

"Sicilin parayla reklamla, nüfuzla doldurulamadığı bir yerdeyiz. Kimin ne dediğine dönünce bakacağız, değerse cevap vereceğiz. Bugüne kadar herkes gerekeni aldı. Başka bir yerdeyiz, burada kalalım isterseniz. Değer bulduğumuz şeylere, gerekirse cevap veririz."