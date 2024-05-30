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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma - En Son Haberler

        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma

        Bursa'da rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede uygulanan tedavi sonrası yaşamını yitirdiği öne sürülen Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:11 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:44
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          Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursada 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü" konulu haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

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          Çocuğun rahatsızlanması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından kurtarılamayarak 20 Mayısta hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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          "BAŞKA HİÇBİR ANNENİN BABANIN CANI YANMASIN"

          Baba Cemil Türkoğlu, yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olduklarını ve olayın her yönüyle soruşturulmasını istediklerini söyledi.

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          Kızının hiçbir kalıtsal hastalığının olmadığını ifade eden Türkoğlu, "Şu anda biz adli tıp raporunu bekliyoruz. Olağanüstü bir durum var. 2-3 ay adli tıp raporunu beklerken şüphelilerin kaçma ihtimali var. Raporun bir an önce çıkmasını ve suçluların adalet önünde hesap vermesini istiyoruz." dedi.

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          Anne Buse Türkoğlu ise kızının yüksek ateş şikayetinin bulunmadığını, koşup oynayan bir çocuk olduğunu anlattı.

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          Kızının yüzme sporuyla da ilgilendiğini ifade eden Türkoğlu, "Neden böyle oldu? Bize hiç kimse açıklama yapmıyor. Gerekli yerlere sesleniyorum: Başka hiçbir annenin babanın canı yanmasın. Doktor benim çocuğuma yanlış müdahalede bulundu. Hiçbir şekilde gece boyunca 23.00ten sabah 07.35e kadar asla çocuğuma bakmadı. Bizim yüzümüze bile doğru düzgün bakmadı." diye konuştu.

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