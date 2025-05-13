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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den 5 yıldızlı bayrak! - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim'den 5 yıldızlı bayrak!

        Fatih Terim, Bodrum'daki evinin bahçesine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dikti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:52
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        Fatih Terim'den 5 yıldızlı bayrak!
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        Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan ve Kayserispor maçında alacağı bir puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, armasına beşinci yıldızı eklemeye çok yakın.

        Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımını çalıştıran Galatasaray'ın efsane isimlerinden teknik direktör Fatih Terim'in Bodrum'daki evinde 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı dalgalandı.

        Fatih Terim, Bodrum'daki evine 12 Mayıs zaferinin yıl döneminde, Galatasaray'ın 25. lig şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı asıldı.

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