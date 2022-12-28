Yılmaz Erdoğan, Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı-Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan, Devrim Özkan, Ali Çika ve Kerimcan Kamal gelen konuklar arasındaydı.
Sahada yaşanan heyecan dolu dakikalar, bu kez 'İstanbul Komedi Festivali' etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Box’ta salonu dolduran binlerce izleyici ile kahkkaha dolu anılara dönüştü.
Kat ettikleri kariyerleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş, mücadelenin, inancın, disiplinin ve azmin sembolü Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde Maximum Uniq Box’ta adeta tarih yazdı.