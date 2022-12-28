Futbol dışında ilk kez “İş’in Komiği” adlı bu özel projede sahnede buluşan futbolun devleri, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.



Hayatı boyunca pek çok değerli sıfatı adının önüne yazdırmış, ama tüm dünyanın onu tanıdığı adı ile imparator Fatih Terim, futbolun yıldız isimlerinden Arda Turan ve Ümit Davala ile beraber, tüm unvanlarından arınmış olarak seyircinin soruların yanıtladı.



Samimi sohbet, seyircilerin kahkahaları eşliğinde eşsiz bir gösteriye dönüştü.