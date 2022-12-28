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Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde - Magazin haberleri

Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay'ın sunumuyla 'İstanbul Komedi Festivali'nde

BKM Organizasyonu ile, bu yıl Maximum Kart ana sponsorluğunda 5'inci kez düzenlenen 'İstanbul Komedi Festivali', Maximum Uniq Box’ta, festivale özel olarak hazırlanan etkinliklerden “İş’in Komiği”nde imparator Fatih Terim, Türk futbolunu ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla temsil eden Arda Turan ve Ümit Davala’yı, Doğa Rutkay moderatörlüğünde seyircilerle buluşturdu

Giriş: 28.12.2022 - 10:09 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yılmaz Erdoğan, Fulya Terim, Merve Terim Çetin, Buse Terim Bahçekapılı-Volkan Bahçekapılı, Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan, Katre Turan, Devrim Özkan, Ali Çika ve Kerimcan Kamal gelen konuklar arasındaydı.

    Sahada yaşanan heyecan dolu dakikalar, bu kez 'İstanbul Komedi Festivali' etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq Box’ta salonu dolduran binlerce izleyici ile kahkkaha dolu anılara dönüştü.

    Kat ettikleri kariyerleriyle milyonların kalbinde taht kurmuş, mücadelenin, inancın, disiplinin ve azmin sembolü Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala, Doğa Rutkay moderatörlüğünde Maximum Uniq Box’ta adeta tarih yazdı.

  • Futbol dışında ilk kez “İş’in Komiği” adlı bu özel projede sahnede buluşan futbolun devleri, katılımcılara unutamayacakları bir gece yaşattı.

    Hayatı boyunca pek çok değerli sıfatı adının önüne yazdırmış, ama tüm dünyanın onu tanıdığı adı ile imparator Fatih Terim, futbolun yıldız isimlerinden Arda Turan ve Ümit Davala ile beraber, tüm unvanlarından arınmış olarak seyircinin soruların yanıtladı.

    Samimi sohbet, seyircilerin kahkahaları eşliğinde eşsiz bir gösteriye dönüştü.

  • Ali Çika

  • Aslıhan Doğan Turan, Okan Turan ve Katre Turan

  • Aslıhan Doğan Turan

  • Devrim Özkan

  • Kerimcan Kamal

  • Merve Terim Çetin, Fulya Terim

  • Volkan Bahçekapılı-Buse Terim Bahçekapılı çifti

  • Yılmaz Erdoğan ile oğlu Rodin

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