Fatih Tekke ve Okan Buruk'tan Türkiye Kupası finali öncesi iddialı sözler

Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü (yarın) oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi iki takımın teknik direktörleri Fatih Tekke ve Okan Buruk ile takım kaptanları Uğurcan Çakır ve Fernando Muslera, Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

REKLAM advertisement1 Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmak istediklerini söyledi. Kupayı çok istediklerini vurgulayan Fatih Tekke, "Yarın hepimiz için güzel ve büyük bir gün. Sezon içerisinde dalgalanmalı bir performans gösterdik. Biz geldikten sonra bu durum bir nebze duruldu. Önümüzde Avrupa için hedef bir maç var. Bu maç için bazı oyuncularımızın aşırı oynama istediği var. Taraftarlarımızı mutlu etmemiz lazım. Onlara bir özür borcumuz var. Ne kadar zor olursa olsun Avrupa'ya gitmemiz lazım. Ama önümüzde bir Galatasaray gerçeği var. Çok önemli, pahalı ve zorlu bir rakip. Ama karşılarında da çok istekli bir Trabzonspor var. Hak edenin kazandığı, her şeyin sahada kaldığı bir maç olsun. Biz kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip bunu almaya çalışacağız" dedi. REKLAM "YAPACAĞIMIZ ŞEY TRABZON ŞEHRİ GİBİ MÜCADELE ETMEK" Yarın takım olarak fazlasıyla mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Tekke, "Bizim 10 haftalık periyotta olumlu ve pozitif şeylerimiz var. Bulunduğum süre içerisinde oyuncularıma vermek istediğim ve aldığım şeyler beklediğimin çok üzerinde. Avrupa'ya gitme tabi ki çok önemli. Bizim buraya geliş amacımız oyun üzerine biraz daha düşünebilmek. Bizim yarın yapacağımız şey rahat olmak ve Trabzon şehri gibi mücadele etmek. Sonuç önemli ama önce mücadele. Bunu da oyun oynayarak yapma ve rahatlama ihtiyacımız var. Mücadele edeceğiz ve bunu da yarın göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇMEKTEN ZİYADE BAŞARILI OLMA HEDEFİM VAR" Kupa alarak tarihe geçme hedefi olduğunu belirten, Tekke, "Fatih Tekke olarak, teknik adam olarak kulübe verdiğim ve vereceğim şeyler olarak konuşacak olursak oyunun bir plan, birkaç plan üzerine oynanabilmesini konuşabiliyor olmamız lazım. Ülke olarak bunu konuşmamız lazım. Geldiğimiz ilk toplantıda söylediğim şey, oyuncularıma güveniyorum. Ama anlar bazen belirleyici olur. Benim tarihe geçmekten ziyade çok çalışarak başarılı olma hedefim var. Kupa bu yol için başlangıç olabilir. O yüzdem kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "GAZİANTEP BENİM İÇİN ÖZEL BİR YER" Gaziantep'te final oynamanın kendisi için özel olduğunu da belirten Tekke, "Gaziantep benim için çok önemli bir şehir. Çünkü kızım burada doğdu. O yüzden buraya çok yabancı değilim. Daha önce de Gaziantep'te oynadım. O yüzden burası benim için özel bir yer. Bu konuda Okan hocanın önündeyim" diye konuştu. TEKKE'DEN MUSLERA'YA: TÜRKÇE KONUŞSANA! Basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile Muslera arasında güldüren bir diyalog da yaşandı. Tekke, Muslera'ya dönerek "Muslera güzel Türkçe konuşuyor. İçeride konuştu. Türkçe konuşsana.güzel konuşuyorsun" derken, Muslera da Tekke'nin sözlerine Türkçe olarak, "Hocam Türkçe konuşabiliyorum ama zor..." şeklinde yanıt verdi. İkili arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden oldu. REKLAM OKAN BURUK: BU HAFTA İKİ KUPA KAZANABİLİRİZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise bu hafta içinde iki kupayı birden kazanma hayalleri olduğunu ve bunu gerçekleştirmek istediklerini söyledi. "ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ" Trendyol Süper Lig'de son maçlarını Trabzonspor'a karşı yaptıklarını belirten Buruk, "Cumartesi günü birbirimizi biraz daha tartmış olduk. Çok başa baş bir maç oldu. İlk yarı Trabzon’un pozisyonları, ikinci yarı da üstün performansı ile bizim kazandığımız bir maç oldu. Yarın da çok önemli bir maç var. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimiz çok istekli, zor bir maç olacak. Hak edenin kazandığı, futbolun konuşulduğu bir maç olacak. Bu hafta 2 kupayı birden alma durumumuz var. O yüzden gereken mücadeleyi göstereceğiz" dedi. "YETERİNCE DİNLENDİK" Takımın son durumu ile ilgili soruya da cevap veren Okan Buruk, "Yeterince dinlendik, psikolojik olarak iyi durumdayız. Final maçı her iki takım için de önemli. Bu ortamlarda her iki takım da kolay motive olabiliyor. O nedenle bir de motive bir şekilde maça odaklanmak istiyoruz. Kendi oyun anlayışımız var ama rakibin durumuna göre de planlar yaptık ve maç içerisinde de yapıyoruz. Mücadele gücü yüksek, oyun adına da zorlu bir maç bizi bekliyor. Trabzonspor da takım olarak ve özellikle hücum anlamda iyi bir takım. Biz de aynı şekildeyiz, iyi bir oyunla kupayı kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. "ÇOK GÜZEL BİR STATTA OYNAYACAĞIZ" Maçın oynanacağı Gaziantep Stadı ile ilgili de konuşan Buruk, "Gaziantep’te daha önce 1 yıl çalışmıştım. O yüzden burada oynamak benim için önemli. Umarım yarın güzel bir maç olur. Ve kazanan taraf biz oluruz. Çok güzel bir statta oynayacağız. Ben buradayken stat yapım aşamasındaydı" ifadelerini kullandı.