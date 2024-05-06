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        Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Gazzedeki ablukanın kaldırılması ve Filistinin özgürlüğü için yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 01:38 Güncelleme: 06.05.2024 - 01:38
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        Fatih'te Filistin'e destek yürüyüşü
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        Fatih Camisi'nde kılınan akşam namazının ardından toplanan binlerce kişi sloganlarla yürüyüşe geçti.

        Çevredeki vatandaşların da Filistin bayraklarıyla destek verdiği eylemciler, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar atıldı.

        Fotoğraf: AA

        Dünyanın birçok ülkesinden gelen aktivistler de İngilizce ve Arapça pankartlar taşıdı.

        Edirnekapıda biten yürüyüşün ardından tekbirler getirildi, İsrailin saldırıları lanetlendi.

        Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Gazzede yaşamını yitirenler, yaralananlar ve saldırılardan etkilenenler için dua edildi.

        İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İsrailin saldırılarına karşı direnen Gazzelilerle her zaman dayanışma ve kardeşlik içinde olacaklarını söyledi.

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        Son dönemlerde özellikle ABD ve Avrupadaki üniversitelerdeki Filistin eylemlerinin gurur verici olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiyedeki üniversitelere de sesleniyorum. Eylemler yapın, ABD ve Avrupadaki üniversitelerdeki arkadaşlarınıza destek verin. Ayağa kalkın, durmayın." diye konuştu.

        Yıldırım, şunları kaydetti:

        "ABDdeki ve diğer ülkelerdeki üniversite gençliği niye İsraili ürkütüyor çünkü gençler. İsrail zannediyordu ki yaşları geçkin insanlar var. Allaha şükürler olsun yeryüzü genç Filistin dostlarıyla doldu taştı. İsraile bela olacaklar. Dini farklı da olsa herkesin yanındayız. Her geçen gün İsrail yanlılarının sayısı azalacak Filistin yanlılarının sayısı artacak. Zafer bizimdir, hiç tereddüt etmeyin ama o çocuklar ölürken duramayız. O kadınlar öldürülürken duramayız. Nefsimize köle olamayız. Geç de olsa ticaretin bitirilmesini takdirle karşılıyoruz ama yeterli değil."

        Fransız aktivist Frank Romano da Filistin davasını her zaman desteklemeye devam edeceğini söyledi.

        Romano, Filistin davasını desteklemek için dünyadaki eylemlere katıldığını ve Filistine de gittiğini belirterek, "3 yıl önce Kudüste cezaevindeydim çünkü Filistinli köylülerin hakkını savunduğum için hapse atıldım. Serbest bırakıldıktan sonra MOSSADdan saklanabilmek için Ramallaha kaçmak zorunda kaldım. Uluslararası ceza mahkemeleri daha dosyaları açmadan önce ben (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bu hukuki süreci 3 yıl önce başlattım ama hala uluslararası ceza mahkemeleri Filistinle ilgili hiçbir şey yapmadı." diye konuştu.

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        Eylem konuşmaların ardından yapılan duayla son buldu.

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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