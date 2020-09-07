Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah olarak tanıtan Eyüp Fatih Şağban'ın ti'ye alındığı 'Qüfür' adlı bir film 26 Nisan 2013'te gösterime girmişti. Filmde 'Nurullah'ı Ekrem Erkek 'Maşallah' karakteriyle canlandırmıştı.

Bir haftada 8.937 kişi tarafından izlenip 71.542 TL hasılat elde eden 'Qüfür' için 2014'te Cannes Film Festivali'nde özel gösterim düzenlendi.

'Qüfür 2', aynı kişilerin konu edinildiği ve aynı oyuncuların rol aldığı 'Qüfür'den hemen sonra çekilmişti. 'Qüfür 2', çekildikten yıllar sonra gösterime girecek.