Fatih Karagümrük - Hatayspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Hatayspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip Hatay'da Lamkel Ze, 73. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Fatih Karagümrük, Süper Lig´in 5´inci hafta karşılaşmasında Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5´e, Hatayspor ise 7´ye yükseltti.
2´nci dakikada Rohden´in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mendes´in yaptığı ortaya hareketlenen Serdar Dursun´un uçarak yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan top üstten dışarı gitti.
35´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Lasagna, savunma arkasına sarkan Rohden´e pasını yolladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rohden´in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51´inci dakikada Lamkel Ze´nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Strandberg´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dituro´da kaldı.
68´inci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Aburjania´nın ceza sahası içerisine yolladığı topa hareketlenen Dadashov, ceza sahası içi sağ çaprazında Ceccherini´nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
73´üncü dakikada Lamkel Ze´nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Rivas´ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma engelledi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Bashiru´nun vuruşunda kaleci Dituro, gole izin vermedi.
90+2´nci dakikada Hatayspor etkili geldi. Aburjania´nın pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Kamil Ahmet, pasını yerden penaltı noktası üzerindeki Görkem´e verdi. Bu oyuncunun bekletmeden müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
STAT: Atatürk Olimpiyat
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro (Dk. 82 Feghouli), Adnan Uğur (Dk. 67 Shukurov), Mendes, Rohden (Dk. 56 Güven Yalçın), Lasagna, Serdar Dursun (Dk. 67 Paoletti)
HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Ghoulam), Aburjania (Dk. 90+3 Hodzic), Matondo, Strandberg (Dk. 64 Rivas), Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Dadashov), Lamkel Ze (Dk. 82 Görkem Sağlam)
SARI KARTLAR: Sturaro, Mendes (Hatayspor), Lamkel Ze, Erce Kardeşler (Hatayspor)