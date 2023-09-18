Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük - Hatayspor: 0-0 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Hatayspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Hatayspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Konuk ekip Hatay'da Lamkel Ze, 73. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 22:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpiyat'ta sessiz gece!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih Karagümrük, Süper Lig´in 5´inci hafta karşılaşmasında Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 5´e, Hatayspor ise 7´ye yükseltti.

        2´nci dakikada Rohden´in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mendes´in yaptığı ortaya hareketlenen Serdar Dursun´un uçarak yaptığı kafa vuruşunda yere çarpan top üstten dışarı gitti.

        35´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Lasagna, savunma arkasına sarkan Rohden´e pasını yolladı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rohden´in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe de çarpıp dışarı gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        51´inci dakikada Lamkel Ze´nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Strandberg´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dituro´da kaldı.

        68´inci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Aburjania´nın ceza sahası içerisine yolladığı topa hareketlenen Dadashov, ceza sahası içi sağ çaprazında Ceccherini´nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

        73´üncü dakikada Lamkel Ze´nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağındaki direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Rivas´ın vuruşunda meşin yuvarlağı savunma engelledi. Dönen topu altıpas içinde önünde bulan Bashiru´nun vuruşunda kaleci Dituro, gole izin vermedi.

        90+2´nci dakikada Hatayspor etkili geldi. Aburjania´nın pasıyla sağ kanatta son çizgiye inen Kamil Ahmet, pasını yerden penaltı noktası üzerindeki Görkem´e verdi. Bu oyuncunun bekletmeden müsait pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

        STAT: Atatürk Olimpiyat

        HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

        FATİH KARAGÜMRÜK: Dituro - Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro (Dk. 82 Feghouli), Adnan Uğur (Dk. 67 Shukurov), Mendes, Rohden (Dk. 56 Güven Yalçın), Lasagna, Serdar Dursun (Dk. 67 Paoletti)

        HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Ghoulam), Aburjania (Dk. 90+3 Hodzic), Matondo, Strandberg (Dk. 64 Rivas), Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Dadashov), Lamkel Ze (Dk. 82 Görkem Sağlam)

        SARI KARTLAR: Sturaro, Mendes (Hatayspor), Lamkel Ze, Erce Kardeşler (Hatayspor)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Son temsilcisi Türkiye'ye geldi
        Habertürk Anasayfa