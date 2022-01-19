TURGAY DEMİR: Artık birilerinin Beşiktaş teknik adamlarına büyü falan yaptığını düşünmeye başladım! Yoksa, başka türlü nasıl olur da, her maçta; ayağında top tutamayan, dripling yapamayan ve üç metre yanındaki pas veremeyen Larin'e 70-80 dakika sabrederler ki!? Aynı şekilde büyü etkisinde olmayan bir teknik adam Gökhan Töre'den ne bekleyebilir ki!? Top tutamaz, çalım yapamaz, pas veremez, orta atamaz, şutu saymıyorum bile… Her maçta manzara böyleyken, kim, hangi mucizeyi bekleyerek böyle bir oyuncuyu sahaya sürer ki!?