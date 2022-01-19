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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü. Yazarlar, mücadeleyi değerlendirdi

19.01.2022 - 10:13 | Güncelleme: FUTBOL

  • ALİ GÜLTİKEN: Hava soğuyunca sahadaki oyuncular da soğudu. İzleyenlerin tempo ve coşku olarak içini ısıtamayan bir maç oldu. Özellikle maçın ilk yarısı daha düşük tempoyla beraber Beşiktaş'ın bir şeyler yapmaya çalıştığı bir bölümdü. Çok pozisyon olmasa da Beşiktaş adına Batshuayi ile golün gelmiş olması büyük bir avantaj oldu. Mücadelenin ikinci yarısı, özellikle son yarım saatinde oyun biraz daha Karagümrük'ün eline geçti. 

  • ALİ GÜLTİKEN: Son yarım saatte baskıyı yemesine rağmen Beşiktaş skoru tutmayı başardı. Burada da yine Josef'in, Necip'in, Vida'nın ve Rosier'in etkili savunmalarını gördük. Bu isimler Beşiktaş'ı ayakta tuttular. Bu tür ortamlarda kazanmak güzel. Uzun dönemden sonra deplasmanda kazanmak çok daha güzel. (Sabah)

  • İLKER YAĞCIOĞLU: İlk 45 dakika üretken olamasa da Beşiktaş'ın hakimiyetinde geçti. Karagümrük, hücuma çıkmakta ve topa sahip olmakta oldukça zorlandı. 2. yarıda Karagümrük biraz daha topa sahip oldu. Beşiktaş'ın fizik olarak düştüğünü gördük. Oyuncu değişiklikleri Beşiktaş adına çok geç geldi. Açıkçası 3 günde 1 oynanan maçlar ligimizde zaten düşük olan kaliteyi iyice aşağıya çekiyor. Dün gece de böyle bir maç izledik. 

  • İLKER YAĞCIOĞLU: Beşiktaş, 8 maç aradan sonra deplasmanda kazanmış olması da kendileri açısından son derece önemli. Beşiktaş son deplasman galibiyetini 18 Eylül 2021 tarihinde Antalya'da almıştı. Ancak bu deplasman maçlarında yaşanan zaafiyeti Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geride kalmasının sebebi olarak göstermek sanırım yanlış olmaz. (Takvim)

  • SİNAN VARDAR: Önder Karaveli Beşiktaş'a çok yakışıyor. Beşiktaş'ın başında sahaya çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve tek yenilgi zaten hocanın başarısını gösteriyor. Teşekkürler Önder Hocam. Maçın Pjanic'le birlikte yıldızı Ersin'di. Harika kurtarışlar yaptı.

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