Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak, Murat Temel, Furkan Ürün

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 79 Çağrı Ortakaya),Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 75 Erdal Öztürk),Sabo, Ndao (Dk. 89 Emeghara),Jorquera, Sobiech

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdulhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Özgür Özkaya, Putsila, Segbefia (Dk. 60 Yılmaz Özeren),Tatos (Dk. 68 Turgut Doğan Şahin),Kappel (Dk. 82 Yaser Hacımustafaoğlu),Kerim Avcı, Paixao

Goller: Dk. 6 Ndao, Dk. 35 Sobiech (Fatih Karagümrük),Dk. 48 Kerim Avcı, Dk. 90+6 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 50 Segbefia, Dk. 59 Tatos, Dk. 76 Abdülhamit Yıldız, Dk. 90+3 Yaser Hacımustafaoğlu (Altay),Dk. 72 Sobiech, Dk. 85 Sabo, Dk. 90+6 Çağrı Ortakaya, Jorquera (Maç bittikten sonra) (Fatih Karagümrük)