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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatih Camii imamına saldırıda karar! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Fatih Camii imamına saldırıda karar!

        İstanbul'da Fatih Camii imamı Galip Usta'ya yönelik bıçaklı saldırıda karar açıklandı. Davada Ömer Salgın adlı saldırgan 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:35 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:35
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        Fatih Camii imamına saldırıda karar!
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        Fatih Camii’nde imama ‘hocam bir şey sorabilir miyim’ diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        İHA'nın haberine göre ilçede 8 Ocak 2024’de Fatih Camii imamı Galip Usta’ya ‘hocam bir şey sorabilir miyim’ diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın’ın yargılandığı dava karara bağlandı.

        İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkemede müşteki avukatları, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek sanık Salgın’ın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına yönelik talebi yinelediğini belirterek mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi. Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Salgın, beraatını talep etti.

        22 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Salgın’ı müşteki Galip Usta’ya yönelik ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Salgın’ı müşteki Bilal Erdem’e yönelik ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 9 ay hapis cezasına hükmetti. Toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Salgın’ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanık Salgın’ın Yusufcan İslam’a yönelik ‘vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçunu işlediğine ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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