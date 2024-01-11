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        Haberler Gündem Güncel Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi

        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi

        Fatih Camii'nde bıçaklı saldırıya uğrayan imam Galip Usta, tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galip Usta, "Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:49 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:49
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        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
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        İstanbul Fatih Camisi'ne 8 Ocak Pazartesi günü, akşam namazında "Ey Müslümanlar gafletten uyanın" diye bağıran Ömer Salgın, görevliler tarafından çıkarılmış daha sonra tekrar camiye girerek imam odasında öğrencilerine ders veren cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i bıçaklamıştı.

        Saldırgan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanırken imam Galip Usta'nın hastanede tedavisine devam ediliyor. Tedavisinin devam ettiği hastane odasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Camii imamı Galip Usta, "Vahim bir kaza atlattık ama yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Halkımızın, insanlarımızın dualarıyla, sevdiklerimizin, talebelerimizin ve hocalarımızın dualarıyla Allah'a şükür ucuz atlattık. Allah'a şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum" diye konuştu.

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        Fotoğraftaki: Galip Usta, Oğlu Muhammet Arif Usta (DHA)

        "ÖĞRENCİLERİM OLMASAYDI ÇOK DAHA VAHİM OLABİLİRDİ"

        Bıçaklı saldırı anını anlatan Fatih Camii imamı Galip Usta, "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Ne tanırım, ne bilirim. 'Bağırmış, etmiş. Hoca bir şey söylemiş' gibi şeylerin aslı astarı yoktur. Nöbetçi olduğum için de akşam namazını kıldırdım. Namazının akabinde bir adam çıktı. 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın' diye bağırdı. Bir şeyler daha söyledi. Ben dönüp baktım. Bizde meczup eksik olmaz. Namazı kıldırdım. Oradaki görevler onu dışarı çıkarmış. Benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken aniden girdi içeri. Direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti. Olay o şekilde devam etti. Benim üniversitede, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal efendi kardeşime, Allah ona da şifa versin. O da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz o da vardı. O yaralanmadı ama diğer bir başka Yusuf İslam kardeşimizin ayağı kırıldı. Ayak bandaja alındı. Benimle birlikte üç gazi olduk. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun. Hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler. Allah da onların yar ve yardımcısı olsun. Onlara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

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        "GÖREVİME BİR AN ÖNCE DÖNMEK İSTİYORUM"

        Usta, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere olay başladığı andan itibaren arayan, soran tüm yetkililerimiz, devlet büyüklerimiz, ziyaret edenlerimiz... Yani o kadar çok ilgi alaka var ki. Hamd olsun, hastane de tüm ekipleriyle seferber olmuş durumda. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Müslüman kadere inanır. 'Men âmene bil kader, emine mine'l- keder' yani kadere inanana keder olmaz. Biz Allah'a inanmışız efendim. Bir an önce efendim bir ömür hizmet ettiğim dinimize, camimize, Kuran'ımıza, talebelere hizmet etmeyi ben de Allah'ımın izniyle arzu ediyorum. İnşallah, dualarınızla bir an önce başlarım" dedi.

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