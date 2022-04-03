Fatih Belediyesi'den Sultanahmet Meydanı açıklaması

Fatih Belediyesi, İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun İstanbul ve Fatih'teki tarihi ile kültürel mirasın korunmasına yönelik kararına aykırı bir etkinlik düzenlenmediğini, ileriki dönemde de böyle bir planlamalarının bulunmadığını duyurdu.
İDDİALARA YANIT
Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın mecralarında, Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılması düşünülen ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği yönünde açıklama ve yorumların yer aldığı belirtildi.
Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve konuyu açıklığa kavuşturmak amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:
"Fatih Belediyesi olarak, 15 Mart-15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kaybolan mesleklerin duyurulacağı 'Zanaat 2020 Projesi'nin Sultanahmet ve Eminönü meydanlarında kurulacak stantlarda halkımıza duyurulması için yaptığımız başvuru üzerine; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020'de, 'Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında olduğu, Eminönü Yeni Cami Meydanı çevresinde korunması gerekli anıt eserlerin görünürlüğünü olumsuz etkilemesi, yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına erişimin kısıtlanması ve benzeri nedenlerle meydana stant ve sahne kurulmasının uygun olmadığına' karar vermiştir. Koruma Kurulunun İstanbul'umuz ve ilçemizdeki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu önemli kararına aykırılık teşkil edecek herhangi bir etkinlik düzenlenmemiş olup, önümüzdeki dönemde de böyle bir planlamamızın bulunmadığını belirtmek isteriz."
KURUL KARARI
Belediyenin açıklamasında yer verilen kurul kararının sonuç bölümü şöyle:
''İstanbul ili Fatih ilçesi Sultanahmet ve Binbirdirek mahallelerinde yer alan Sultanahmet Meydanı ile Rüstem Paşa ve Hobyar mahallelerinde yer alan Eminönü Yeni Cami Meydanı'nda 400 metrekareyi geçmeyecek şekilde geçici stantların ve bir adet etkinlik sahnesinin kurulması talebinin, Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras Alanı'nda bulunması, Eminönü Yeni Cami Meydanı'nın meri 1/1000 ölçekli Fatih İlçesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda birinci derece koruma bölgesinde kalması, kurulmak istenen stantların ve etkinlik sahnelerinin söz konusu meydanların çevresindeki birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildi."
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