31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligin başlamasına 16 gün kala herkesin sorduğu soru şu: “Ne olacak naklen yayın işi, ne olacak Bein Sports?”
İki yıl önce güle oynaya büyük hevesle ligin naklen yayın haklarına yıllık 500 küsur milyon dolar veren Bein şimdi kaçmaya çalışıyor.
Muhtemelen de kaçacak.
160 milyon dolar cezayı öderim bu işten kurtulurum zannediyor.
Ama o kadar kolay olmaz.
Mutlaka dava açılacaktır ve Bein muhtemelen bu yılın parasını da ödemek zorunda kalır.
Ama Bein’in kalıcı olmadığı net.
Sonrası ne olur!
Medyanın hali ortada, ekonominin hali ortada.
Hiçbir özel sektör yayıncısı kalkıp da buraya 500 milyon dolar, bırakın 500’ü 300 milyon dolar bile vermez. Veremez.
Kulüplerin kendi yayınlarını yapmaları hiç de akılcı değil.
Kulüplerini yönetemeyen bu yönetimler bir de yayıncılık mı yapacaklar?
Güldürmeyin beni.
Geriye kalan tek çare TRT.
TRT ezelden beri elini cebimize sokmuş durumda.
Otomobilimizdeki radyodan, evimizdeki televizyon cihazından, müzik setimizden bandrol adı altında bir para zaten alıyor.
Bu yetmiyormuş gibi elektrik harcamalarımızdan da bir payı var.
Yıllardır açmadığım TRT’ye her ay bir araba para veriyorum.
Siz de veriyorsunuz.
O zaman TRT bize izlemediğimiz diziler yayınlamak ve yapımcıları zengin etmek ve özel sektör televizyonlarıyla rekabet etmek yerine Süper Lig maçlarını yayınlasın.
Aldığım para bu işe yetmez diyorsa onun da kolayı var.
Türkiye yılda yaklaşık 300 milyar kw/h elektrik tüketiyor.
Elektriğin kilovat saatine 1 kuruş zam yapılırsa ve bu “futbol yayın bedeli” olarak TRT’ye, oradan da kulüplere aktarılırsa 3 milyar TL’lik bir kaynak da yıllık olarak kulüplerin kasasına girer.
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