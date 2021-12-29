İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Mert Fırat, oyuncu Didem Balçın, klarnet virtüözü Serkan Çağrı, radyo programcısı Yasemin Şefik ve gastronom Süleyman Dilsiz oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

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