Fatih Altaylı kamyon terörüne dikkat çekti

Fatih Altaylı, yıllardır köşesinde dile getirdiği kamyon terörünü, dün Konya'da bir ailenin yok olduğu feci kazanın ardından bugünkü yazısında "Facianın nedeni buz değil" başlığıyla yeniden gündeme getirdi. Konya'da dün akşam meydana gelen kazada otomobil, arkadan çarptığı TIR'ın altına girdi. Kazada sürücü Aydın İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murtaza Kılçık ile eşi, oğlu ve babası yaşamını yitirdi. Diğer oğlu ve baldızı da yaralandı. Buzlanan yol kazanın sebebi olarak gösterildi.

'ARKADAN ÇARPAN HER OTOMOBİLDE FACİA KAÇINILMAZ'

Altaylı daha önce de benzer kazalar nedeniyle kaleme aldığı uyarı yazılarında bugün de yolun durumuna değil kamyonlara dikkat çekti: "Bir otomobil yine bir kamyonun dorsesinin altına girdi.Bir aile darmadağın oldu. Niye çünkü. Dorsenin arkasında olması gerektiği gibi bir tampon yok, dorse arkaya doğru fazla uzatılmış. Buza falan gerek yok arkadan çarpan her otomobilde facia kaçınılmaz."

Fatih Altaylı'nan 2013 yılında da köşesine taşıyıdığı kamyon terörünün en aza indirilmesi için 'alçak tampon' önerisini de gündeme getirmişti. Aradan geçen yıllarda değişen bir şey olmadı. TIR ve kamyonlar can almaya devam edip ocaklara ateş düürmeyi sürdürdü. Sadece son bir yılda meydana gelen kazalarda 21 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Fatih Altaylı'nın bugünkü "Facianın nedeni buz değil" başlıklı yazısında aradan geçen yıllara rağmen durdurulamayan kamyon terörüne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Başlık “Buzlu yolda facia”

Bu kadar yanlış bir başlık olabilir.

Kazanın nedeni buzlu yol olabilir.

Ama facianın nedeni buzlu yol değil, denetimsizlik, hatalı üretim ve yanlış standart.

Bir otomobil yine bir kamyonun dorsesinin altına girdi.

Bir aile darmadağın oldu.

Niye çünkü. Dorsenin arkasında olması gerektiği gibi bir tampon yok, dorse arkaya doğru fazla

uzatılmış.

Buza falan gerek yok arkadan çarpan her otomobilde facia kaçınılmaz.

2013 yılında bu konu ile ilgili onlarca yazı yazdım.

Dünya standartlarını görselleriyle paylaştım.

Ne oldu?

Tabii ki hiç.

Dönemin ilgili bakanları açıklamalar yaptılar, bir sürü boş laf ettiler.

Değişen hiçbir şey yok.

Biliniz ki, bu ülkede TIR’lara kamyonlara arkadan çarparsanız, aracınız altına girer ve

ölürsünüz.

Çünkü medeni ülkelerde tırların arka tamponlarına uygulanan standartlar bizde yoktur ve

uygulanmaz.

Biz de canın değeri yoktur.

Çok üzülmeyesiniz diye “trafik şehidi” derler.

Siz de vatan sağ olsun dersiniz.

2013'TE TEHLİKEYİ VE ÇÖZÜMÜNÜ PEŞ PEŞE YAZMIŞTI

Fatih Altaylı, önceki yıllarda defalarca gündeme getirmişti. 2013 yılında "Basit bir yönetmelik Binali Bey" ve "Kamyon terörüne, terörlü mücadele bakmalı" iki yazısında da facialarla sonuçlanan kazalara dikkat çekip, Avrupa'dan verdiği örneklerle çözüm önerilerine yer vermişti. İşte o yazılar:

Şu kamyonlara bir çare

Kaza fotoğrafını gördünüz mü bilmiyorum.

Görmediğinizi farz ederek bir kez daha buraya koyuyorum.

Bir otomobil, önünde giden TIR'ın altına girmiş.

2 kişi hayatını kaybetmiş.

Allah tarafından otomobilde 2 kişi varmış da, 2 kişi hayatını kaybetmiş. Kazaya bakarsanız otomobilde kaç kişi varsa o kadar insan ölürdü.

Her gün bu gibi kazalardan onlarcası oluyor.

Pek çoğuna gözümle şahit oluyorum.

Bunlar kaza değil aslında düpedüz cinayet. Türkiye gibi kamyonun bol olduğu bir ülkede, bu kazaların olması kaçınılmaz.

Ama bu ölümleri engellemek mümkün. Hem de çok basit bir önlemle.

O önlem de şu: Otomobillerin de kullandığı yollara çıkacak kamyon ve TIR'ların arkasına alçak bir tampon koymak.

Bu tamponu koyarsanız, otomobil kamyonun altına girmez, arkasına çarpar, airbag-emniyet kemeri gibi güvenlik gereçleri de ölümü engeller.

Ama bu şekilde altına girdiği anda emniyet kemeri de olsa, airbag de olsa ölüm kaçınılmaz.

Bu kadar zor mu bu kuralı getirmek.

Bahaneleri hazır. "Bu kamyonlar araziye giriyor. Hafriyatta çalışıyor. O tamponu koyarsanız bu kamyonlar oralarda iş göremez."

O zaman çare yine basit. Bu kamyonlar yola çıkmayacak. Hafriyatta çalışan kamyon, yükünü bir yerde yola çıkacak kamyona nakletmek zorunda olacak ya da bu tamponlar hidrolik bir sistemle arazide yukarı çekilecek, yola çıktığında aşağı inecek. Çok mu zor bunu yapmak, imal etmek?

Değil elbet ama kimin umurunda.

Nasıl olsa arkadan çarpan her zaman kusurlu.

Altına sokan kamyonda sorun yok. Altına giren hatalı.

İyi de her hatanın bedeli ölüm mü olmalı.

Devletin işi, insanlara hatalarının bedelini canıyla ödetmek mi, yoksa basit önlemlerle vatandaşların hayatını kurtarmak mı?

(14 ŞUBAT 2013)

Basit bir yönetmelik Binali Bey

Kamyan terörü ile baş etmenin imkânsızlığını artık anlamış bulunduğum için dünden beri teröristleri nasıl "daha az tehlikeli" hale getiririzin peşindeyim.

Hem yolları, hem trafiği, hem de kendilerinden küçük araçları ve birbirlerini tarumar etmeye hazır haldeki bu kamyonlar yeterince tehlikeli değillermişçesine, bir de kasa uzatma, dingil ekleme gibi ek öldürücü silahlarla donatılmaları, bu araçlarla herhangi bir şekilde karşılaşan diğer araçları birer tabut haline getiriyor.

Dün, bu kamyonların verdiği zararı bir nebze de olsun azaltabilmek ve en azından ölümlü kazaların oranını düşürebilmek için bu kamyonlara "alçak tamponlar" önerdim.

Allah biliyor ya, hiçbir tepki almadım.

Ne Emniyet'ten ne Ulaştırma Bakanlığı'ndan.

Okurlardan gelen desteğin ise haddi hesabı yok.

Bugün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın görmesi umuduyla birkaç fotoğraf koyuyorum bu köşeye.

Medeni ülkelerde kamyonların öldürücülüğüne karşı alınan basit önlemlerin fotoğraflarını...

Düşürülmüş arka tamponlar ve yandan çarpmalara karşı yan koruma bariyerleri pek çok Avrupa ülkesinde "mecburi".

Mecburi olmanın ötesinde "insani".

Türkiye'de son 10 yılda yapılan duble yollarla kaza sayısında bir düşüş olduğu kesin.

Yollarımızın yavaş yavaş Avrupa standardını yakalamakta olduğu da aşikâr.

Ancak bu yollarda artan hızın kazaları daha ölümcül hale getirdiği de belli.

Yollarımızdaki kamyon çokluğu ve ölümlü kazalardaki ağır vasıta payı göz önüne alınırsa bu basitönlemlerle ölümlerin azalacağı kesin.

Bunun için ne yasaya gerek var ne de Anayasa'ya.

Bir yönetmelik değişikliği yeter.

(15 ŞUBAT 2013)



Kamyon terörüne, terörle mücadele polisi bakmalı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım aradı dün. Kamyon tamponlarıyla ilgili günlerdir yazdığım yazılar için.

"Fatih Bey, yazdıklarınızda yüzde yüz haklısınız. Kamyonlar gerçekten büyük tehlike saçıyor ama bunun nedeni bizim bir eksiğimiz veya yönetmeliklerdeki eksiklikler değil" dedi.

"Yönetmelikler tam da sizin dediğiniz şekilde kamyon tamponlarının nasıl olması gerektiğini tarif ediyor. Kamyonlar aslında ilk başta trafiğe o şekilde çıkıyor ama sonradan değiştiriyorlar. Kasa uzatıyorlar, dingil ekliyorlar ve kamyonlar yönetmeliklere aykırı ve tehlikeli hale geliyor" diyen Bakan Yıldırım'a, "Peki o zaman bu kamyonlar muayeneden nasıl geçiyor" diye sordum.

"O da başka bir dert" dedi. "Muayeneye girerken geçici olarak takıyorlar tamponları. Muayeneye uygun hale getiriyorlar, ama sonra yine söküyorlar. Muayene istasyonları önünde kar lastiği kiralayanlar bile gördük. Orada uygun, ama sonra uygun olmaktan çıkıyor. Elimizden bir şey gelmiyor" dedi. Bakanın verdiği bilgiye göre muayene istasyonlarına gelen kamyonlardan sadece 100'de 30'u ilk muayenede yeterlilik alabiliyormuş.

"Peki yollardaki kontrollerde polis bunu denetleyemez mi?" diye sordum.

"Denetlenebilir. Bizim böyle bir denetim yetkimiz yok. Denetlesek bile ceza yazma yetkimiz yok.

Ama polisin var. Polis denetlerse olur, ama onlar da bunu denetlemiyor. Niye bilmiyorum. Personel eksikliğinden mi, başka bir şeyden mi bilmiyorum, ama denetim yetkisi onlarda. Bakacaklar tamponu, lambası trafiğe uygun mu ona göre ceza verecekler, hatta trafikten men edecekler" yanıtını aldım.

Ulaştırma Bakanlığı nın yaptığı denetimler de var, ama bu meseleyle ilgili değilmiş.

"Biz ağırlık denetliyoruz ancak. Her yere kantar koyduk. Bakın mesela dün 4600 kamyonu kantara sokmuşuz. Kaçının tonajı yasal sınıra uygun çıkmış tahmin edebilir misiniz?"

"500 mü?"

"Nerede" diyor Bakan Yıldırım, 4600 kamyondan sadece "1" i izin verilen yük sınırının altında çıkmış. Gerisinin tamamı, izin verilenin birkaç katı ağırlıktaymış.

Bakan Binali Yıldırım'la yaptığım konuşmadan anladığım şu oldu. Artık kamyon terörüyle mücadele meselesini İçişleri Bakanı Muammer Güler'den talep edeceğiz.

Polis zoruyla kurallara uyacaklar.

Polis zoruyla canlar kurtulacak.

Trafik polisleri artık terörle mücadele polisi gibi olmak zorunda. Çünkü bu kamyon terörü, PKK dan daha fazla can alıyor.

Üstelik onları durdurmak için görüşülecek bir İmralı da mevcut değil.

(16 ŞUBAT 2013)

SON 1 YILDA 21 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Geçen yıl ocak ayından bu yana yurt genelinde araçların arkadan çarptığı TIR ve kamyonların altına girdiği 18 feci kazada 21 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi de yaralandı. İşte ocaklara ateş düşüren aileleri parçalayan o kazalar:

ESKİŞEHİR'DE 3 KİŞİ ÖLDÜ (30 EYLÜL 2018) - Eskişehir'de aynı yöne giden pancar yüklü kamyona arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi öldü. Kamyon kasasının altına giren otomobilin sürücüsü Bayram Otay ile yanındaki Hüseyin Balta (29) ve Tolga Tiftik (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'DA 1'İ AĞIR 3 YARALI (24 AĞUSTOS 2018) - Diyarbakır’da bir otomobil yolun kenarında duran kamyonun altına girdi. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olayda araçtaki yerinden çıkan LPG tankının patlamaması faciayı önledi.

KONYA'DA BABA İLE OĞLU ÖLDÜ, ANNE VE KIZI YARALANDI (18 AĞUSTOS 2018) Konya'da kavşakta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürüsü Ömer Deniz (48) ile oğlu Mehmet Fırat (9) öldü, eşi Gülhan (42) ile kızı Yağmur İdil Deniz (7) ise ağır yaralandı.

BİLECİK'TE 1 YARALI (9 AĞUSTOS 2018) - Bilecik’in Osmaneli İlçesin de bir otomobil, arızalanan TIR’a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarıldı.

ANKARA 1 ÖLÜ (1 AĞUSTOS 2018) - Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kazada, arkadan çarptığı hafriyat kamyonun altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

DÜZCE'DE 1 YARALI (27 TEMMUZ 2018) - Düzce D-655 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, TIR'ın altına giren ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü kazada yaralandı.

DÜZCE'DE ANNE BABA ÖLDÜ, 2 ÇOÇUK YARALI (24 HAZİRAN 2018) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, otomobilin, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ile eşi ölürken, 2 çocukları yaralandı.

TRABZON'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI (24 HAZİRAN 2018) - Trabzon'un Arsin ilçesinde yolcu minibüsünün yol kenarındaki çöp kamyonuna arkadan çarpması sonucu 1 kişinin öldü, 9 kişi de yaralandı.

RİZE'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI (21 HAZİRAN 2018) - Rize'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobil, önündeki karayollarına ait yol temizleme aracının altına girdi.

ANKARA'DA ANNE VE KIZI ÖLDÜ, 2 TORUN YARALANDI (6 HAZİRAN 2018) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Selda Var ile annesi Hatice Uysal öldü, sürücünün 2 kızı ise ağır yaralandı.

İSTANBUL'DA 1 KİŞİ YARALANDI (10 MAYIS 2018) - Sultangazi'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR'ın altına girdi. Otomobilden geriye sadece bagaj bölümünün kaldığı kazada sürücü, araçtan yaralı kurtarıldı.

DÜZCE'DE 2 KİŞİ YARALANDI (26 NİSAN 2018) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ (10 MART 2018) - Eskişehir'de arkadan çarptığı TIR'ın altına giren aracın sürücüsü Ahmet Çelik hayatını kaybetti.

SAKARYA'DA ANNE-OĞUL ÖLDÜ (8 MART 2018) - Sakarya'da TEM yolunda emniyet şeridinde duran TIR dorsesi altına giren otomobilin sürücüsü Oğuz Dülgeroğlu ile annesi Nursel Dülgeroğlu öldü.

SAKARYA'DA 1'İ AĞIR 3 YARALI (25 ŞUBAT 2018) - Sakarya-Düzce il sınırında otomobil, TIR dorsesinin altına girdi. Biri ağır toplam 3 kişi yaralandığı kazada TIR dorsesinin altına giren otomobil, yaklaşık 80 metre boyunca sürüklendi.

KONYA'DA 2 KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ (19 ŞUBAT 2018) - Konya'da önünde seyreden TIR'a çarpıp altına giren otomobilin sürücü Oğuzhan Yiğit yaralandı, kardeşi Yusuf Yiğit (22) ise yaşamını yitirdi.

KONYA'DA 4 YARALI (17 ŞUBAT 2018) - Konya'da, otomobilin arkadan çarptığı TIR'ın altına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

AYDIN'DA 1 ÖLÜ (20 OCAK 2018) - Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araç lastiği patlayan TIR'ın altına girdi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.