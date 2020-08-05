Kulüplerin transfer yapmak için beklediği harcama limitleri TFF tarafından dün açıklandı. Federasyonun açıkladığı rakamlar kaos yarattı! Fenerbahçe Kulübü, bu limitin kabul edilemez olduğunu belirtirken taraftarlarına 'alacağımız kararlara hazır olun' mesajı göndererek radikal kararlar alabileceklerinin sinyallerini verdi. Kasımpaşa Kulübü ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gerekirse ligden çekiliriz" ifadelerini kullandı.
Sıcağı sıcağına ilk tepkiler gelirken Habertürk yazarı Fatih Altaylı da TFF'nin aldığı harcama limiti kararına ilişkin bir yazı yazdı:
Beyrut’taki patlama kadar dün Türkiye’de konuşulan iki konu vardı.
1. COVID 19 hastaları sayısındaki patlama
2. Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüplere verdiği harcama limitleri
COVID 19 ile ilgili günlerdir yaptığım uyarıların ve verdiğim sayıların ne kadar doğru olduğu artık herkes tarafından anlaşıldı.
Ama Futbol Federasyonu’nun harcama limitleri konusunda geçen yıl yazıp söylediklerimin ne kadar doğru olduğu hala anlaşılamadı.
Futbol Federasyonu’nun başında hiçbir konuda etkisi ve yetkisi olmayan birinin oturduğu artık aşikar.
Kararlar ya siyasetçiler tarafından alınıyor ya bankacılar.
Geçen hafta siyasetçilerin aldığı kararları izledik, bu hafta da bankacıların aldığı kararları.
Geçen yıl da yazdım.
Bankacılık sistemi, amiyane tabirle Türk futbolunu “Kucağa oturtmak” istiyor.
Çok net.
Futbol kulüplerini batır, önce kayyumlar vasıtasıyla yönetimine el koy, sonra da bunları birilerine pazarla.
Bu sistemi oluştururken engel çıkaranlara da kes cezayı.
Yani ya bankalarla anlaş. Onların kölesi ol. Orta vadede kulüp elden gitsin.
Ya da bankalara boyun eğme, şantaja boyun eğme yeniden yapılandırma anlaşmasını imzalama o zaman da kısa vadede kulübü iş yapamaz hale getir, anlaşmayan yönetimleri zor durumda bırak.
En açık örnek Fenerbahçe ve Kasımpaşa.
Fenerbahçe kendisine dayatılan Yeniden Yapılandırma’yı kabul etmediği için limitleri düşürülüyor.
Kasımpaşa borçlu olmadığı için bankalarla işi olmadığı için cezalandırılıyor.
Geçen sezon futbolcu satışından 200 milyon TL kâr eden Kasımpaşa tek kârlı kulüp olduğu halde limitleri en düşük kulüptü.
Bu yıl da aynen devam.
Fenerbahçe ise en yüksek gelir elde etme potansiyeline sahip kulüp olduğu halde limitleri sürekli geri çekiliyor.
Galatasaraylılar bu durumdan memnun görünüyor ki bu tam bir ahmaklık.
Çünkü bu yıl Şampiyonlar Ligi geliri olmayacak ve önümüzdeki yıl Galatasaray da çok düşük bir limit alacak.
Üstelik de bu yılki yüksek limiti harcarsa eğer seneye tam bir felaket ile karşı karşıya kalacak.
Diğer takımların da durumu farklı olmayacak.
Küçülen Türkiye’nin küçülen ligini izleyeceğiz.
Çare?
Kulüplerin başkaldırıp Federasyon’u devirmesi.
Ya da başta üç büyükler olmak üzere hepsinin ligden çekilmesi.
Başakşehir ve diğerleri oynasınlar ligi.
Bakalım kaç paralık değerleri varmış görelim.
Üç büyükler önderliğinde yeni bir lig oluşturulur.
Bakın bakalım UEFA hangisini tanır.
Dibine kadar siyasete batmış olanı mı, yoksa bağımsız olarak kurulacak olanı mı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!