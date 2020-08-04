Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Kasımpaşa, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün açıkladığı 'harcama limitleri'ne tepki gösterdi. Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında "Gerekirse ligden çekiliriz" ifadeleri yer aldı. Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:
"Teknik adam, futbolcu ve kulüp personeli olmak üzere hiçbir kişiye ya da kuruma borcu olmayan kulübümüze öngörülen harcama limitini anlamak ve kabul etmek mümkün değildir.
Türk futbolu köşeli kurallarla yönetilmez. Karar vericiler kulüplerin yaşaması için gerçekçi karar almak zorundadır. Futbolla ilgili kararları bankacılar değil futbolu bilenlerin alması gerekir. Bu karar, kulüpleri daha da zor duruma sokar. Kasımpaşa Kulübü, dernek değil anonim bir şirkettir. Sermaye artırımına gitmiş, yöneticiler sorumluluk almıştır. Gelir fazlasını neden kullanmayacağımıza dair bir açıklama yapılmamıştır.
Alınan karar eşitlik ilkesine aykırıdır. Haklı taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Yeni bir kaos ortamına sürüklenen Türk futbolunun paydaşları kararın bir kez daha gözden geçirilmesini bekliyor. Bu gidiş futbol gerçeği ile bağdaşmaz.
Türk futbolu üstenci bir tavırla yönetilemez.
Türk futbolu, 'Böyle yönetiyorum' anlayışına mahkum edilemez.
Türk futbolunda kulüpleri dinlemeden yönetme dönemi sona ermelidir.
Türk futbolunda maddi bütün sorumluluklarını üstlenmiş, ülke futbolu için istikbal vadeden kulüp şirketlerin, borçları olmamasına rağmen haksız rekabete mahkum edilmesini kabul edemeyiz.
Gerçeklerden uzak, işi, aşı, umudu ve hayatı futbol olmayan kurul üyeleri futboldan ellerini çekmeli ve kendi işlerine dönerek futbolun yönetimini, sevdası futbol olanlara devretmelidir.
Kulüpler Birliği'nin süreçlerde aktif rolü kesinlikle kabul edilmelidir.
Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.
Türk futbol kamuoyuna saygıyla duyurulur"
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