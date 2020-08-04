Habertürk yazarları İbrahim Yıldız ve Serdar Ali Çelikler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı harcama limiti ve yabancı kuralları kararını değerlendiridi.

İBRAHİM YILDIZ: OLAĞANÜSTÜ DURUM, OLAĞANÜSTÜ KARAR

Futbol Federasyonu kümeden düşme ve yabancı futbolcu kararları ile çoğunluğun beklentisine olumlu yanıt verdi.

Kulüpler Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi talepleri gündeme getirmiş, Federasyon'u yönlendirmişti.

Süper Lig kulüplerinin başı çektiği önemli isteklere 2. ve 3. Lig kulüpleri de destek verince Futbol Federasyonu son ana kadar renk vermese de beklenilen kararı alarak genel bir mutluluk yarattı.

Bursaspor gibi bir iki kulüp tepki gösterse de, alınan karar yerindeydi.

Futbola verilen aradan itibaren bu konuda çok yazı yazdık. Düşmenin kaldırılması hakkaniyetli bir karar olacak diye…

Ardından yabancı futbolcu kararının yanlışlıkları da gündeme geldi. Futbol Federasyonu her iki kararda duygusallık bir yana, ekonomik çıkarları ve yaşanılan pandemi sürecini dikkate aldı.

Aslında bu sorunu gündeme taşıyan ilk olarak Kasımpaşa kulübü oldu. Üstelik düşme sorunu olmayan İstanbul takımının önderlik yaptığı konuya en büyük desteği ise Fenerbahçe ile Beşiktaş kulübü verdi. Bulundukları liglerden düşen takımlar öncelikle Kasımpaşa olmak üzere Ali Koç ile Ahmet Nur Çebi’ye çok şey borçlular. Bu üçlü büyük uğraş vermese bir alt lige düşmüş olacaklardı.

Birçok sorunun yaşandığı sezon süresince, eleştiriler Futbol Federasyonu’nu çok zorlamıştı. Bu anlamda alınan kararlar futbolda iç barışı sağlamış oldu. Dileriz, önümüzdeki sezon kalite istatistiğini yükseltir.

Futbol Federasyonu üyesi İsmail Erdem’in alınan kararlar için yaptığı, “Olağanüstü bir durum, olağanüstü bir karar “ açıklaması işi en net biçimde özetliyor aslında.

İKİ ÖNEMLİ SORUN MASADA

Futbol Federasyonu yeni sezon başlamada önce iki taleple karşı karşıya. Birincisi kesilen cezaların geri ödenmesi. Diğeri ise yayın sorunu.

Kulüpler Birliği bu konuda oldukça ısrarlı. Bakalım Nihat Özdemir, bu istekler için nasıl bir tavır alacak. En azından konuyu yönetim kuruluna ne zaman getireceğini açıklaması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER YAPAMAZ!

Futbol Federasyonu kulüplerin harcama limitlerini açıkladı. Fenerbahçe dışındaki kulüplerin çok etkilenmeyeceği anlaşılıyor. Bankalar ile henüz bir anlaşma yoluna gitmeyen, Sarı-Lacivertliler bu limite göre transfer yapamaz bir durumla karşı karşıya.

Bırakın yeni transferi, yüksek maliyetli oyuncuların gitmesi bile söz konusu. Bu sorun Beşiktaş’ı da ciddi biçimde etkiliyor.

Tek çıkış, takas formülünü gündeme getiriyor. Bu da ne kadar yapılabilir, bekleyip göreceğiz.

Önümüzdeki günler ne gösterir bilinmez…

SERDAR ALİ ÇELİKLER: MESELE LİMİT DEĞİL

TFF ismiyle anılan Yüksek Futbol Memuriyeti 'Harcama Limitleri'ni açıkladı.

Hiç uzatmaya gerek yok; bu açıklanan limitler açıkça şu demek:

A- G.Saray dışında kimse transfer yapamaz.

B- F.Bahçe'ye yağmurlu havada su yok.

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Olay limit falan da değil aslen. Olay F.Bahçe'yi o meşhur borç yapılandırması için bankalarla masaya oturtmaya mecbur etmek; F.Bahçe'yi de bu anlaşmaya imza atan G.Saray - Beşiktaş ve Trabzonspor gibi kamuya borçlu bırakmak. Hatta biraz ileri gidelim ileride satılabilir meta haline dönüştürmek. Açıkça 'sisteme’ uyum sağlayan takım haline getirmek. F.Bahçe anlaşmaya yanaşırsa limitleri açılır. 2 yıl sonra Ali Koç zorla gönderilir ve yerine 'Sistem’ uyum sağlayacak biri getirilir. Bu borç ödenemeyeceği için F.Bahçe belki de icradan satılır.

"Ali Koç bu TFF'yi yıksın" argümanı tamamen boş laf çünkü bu durum TFF, Limit vs. meselesi değil sen hala anlamadın mı?

Koç'un yapması gereken F.Bahçe'yi istenmediği yerde tutmamasıdır. Kongre-Divan neyse yetkili organ toplayıp Almanya'dan bir kulüp alıp F.Bahçe adıyla orada adil yarışma ortamında bu kulübü dünyaya açmak bence tek çare. Bir nevi beyin göçü.

Bu "sistem"de olmamak F.Bahçe bağımsızlığıyla alakalıdır. Gerisi laf-ı güzaftır.

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Limit dediğin şey mevcut futbolcu sözleşmelerinin de içinde bulunduğu miktardır. Yani bırak transfer yapmayı mevcut oyuncuların maaşı bile karşılanmıyor. Vedat Muriqi'yi 60 milyon Euro'ya satsanız dahi 20 milyon Euro'sunu limite ekletebiliyorsunuz. Ali Koç 1 milyar Euro'luk sponsorluk bulsa 333 milyon Euro'su ancak limite eklenebiliyor. Ama bankalarla anlaşmaya imza atınca 250 milyon lira anında hesabınızda. Trabzonspor limiti de F.Bahçe civarında ama Trabzonspor banka anlaşmasına imza attığından transfer kabiliyeti var. Varın siz görün neden “bu anlaşmaya zorluyorlar” dediğimi!