Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleriyle ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, açıklamayla TFF'ye tepki gösterirken karar, taraftarlar arasında da infial yarattı. Birçok futbolsever, TFF'nin kararına tepki gösterirken sosyal medya üzerinden anlaşan Fenerbahçe taraftarları, yayıncı kuruluşu protesto üyelik iptal etme kampanyası başlatmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün taraftarları kararın açıklanmasının ardından yayıncı kuruluşun binasının önüne giderek alınan kararı açtıkları pankartla protesto etti. Açılan pankartta "Fenerbahçe yoksa siz de yoksunuz" ifadeleri yer aldı.