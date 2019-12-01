01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan Yiğidolar çift kale maçla idmanını tamamladı.
Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sivasspor’un genç futbolcusu Fatih Aksoy, 2-0 yendikleri Kasımpaşa karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Aksoy, “Şu an her şey bizim için iyi gidiyor. Gidebileceğimiz kadar ligi lider götürmek istiyoruz. Bunun sonucunda ne olur bilmiyoruz tabii ki de. Güzel hedeflerimiz var. Ligi ilk 5’te 3’te bekli de en yukarıda bitirebiliriz. Ama bunu konuşmak için erken. Maç maç bakıyoruz. Dün de güzel bir galibiyet aldık, inşallah devam edeceğiz. Rıza hocamız geldiği zaman biz böyle bir başarı yakalayacağımızı, takımın daha yukarılarda hedef koyacağını tahmin ediyorduk. Hem yönetimin hem taraftarlarımızın, Rıza hocamızın isminin yukarılara layık olduğunu biliyordu. Biz de takım olarak kamptan beri hem hocamızla hem de aramızda konuşarak, bu sene geçen senenin biraz daha üzerine çıkmamız gerektiğini düşünüyorduk. Bunu da başarmış gözüküyoruz. İnşallah böyle devam ederiz” dedi.
Performansı hakkında yöneltilen soruya Aksoy, şu cevabı verdi:
“Orta saha benim için yeni bir mevki oldu. Rıza hocam iyi ki Denizli maçından önce bana güvendiğini ve iyi oynayabileceğimi, yıllar önce de Beşiktaş’ta bu mevki de oynadığını söyledi. Ben de o öz güvenle maçı iyi geçirince öz güvenim de arttı. 3 maçtır da daha iyi oynadığımı düşünüyorum o mevki de. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Nerede eksik olursa, hocamız nerede oynatırsa beni, hem takıma yardımcı olmaya çalışıyorum hem de performansımı artırmaya çalışıyorum. Şu an için güzel geçiyor” şeklinde konuştu.
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