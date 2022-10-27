Bankalar arası para göndermeye yarayan EFT ve havalenin dışında başka bir seçenek daha var; fast uygulaması. Bu uygulama sayesinde para karşı tarafa anında yollanabiliyor. Peki, fast özelliği ile para nasıl gönderilir? İşte, detaylar...

FAST ÖZELLİĞİ İLE PARA NASIL GÖNDERİLİR? Fast özelliğini kullanmak için ayrıca bir uygulama edinmenize gerek yok. Bunun için kullandığıız bankanın mobil uygulamasına sahip olmanız yeterli. İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra Para Transferleri > Başka Hesaba Havale/EFT adımları izlenerek FAST işlemi gerçekleştirilebilir. İşle sırasında; IBAN, alıcı adı soyadı doğru ve tam olarak yazılmalıdır. Aksi halde işlem karşı banka tarafından reddedilir. Fast özelliğinin limiti günlük 5 bin TL olarak belirlenmiştir.

EFT VE FAST ARASINDAKİ FARK NEDİR? 7/24 kolay para transferi yapılmasını sağlayan yeni nesil anlık ödeme sistemi olan fast, karşı tarafa gönderilen paranın anında hesaba geçmesini sağlar. Ayrıca ilemin başarılı olup olmadığına dair anında geri bildirim sunar. EFT gönderimlerinde ise durum böyle değildir. EFT sisteminde gönderilen paranın hesaba geçmesi için kesin bir süre yoktur. Gönderen ve alıcı bankaya, teknolojik altyapıya, işlem tutarı gibi faktörlere bağlı olarak işlem süresi uzayabilir.