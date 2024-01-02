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        Haberler Dünya Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

        Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:43 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:43
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        Fas'ta 5.1 büyüklüğünde deprem
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        Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

        Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.

        Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #FAS
        #Deprem
        #dünya
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