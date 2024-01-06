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        Haberler Dünya Fas: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir - Dünya haberleri

        Fas: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir

        Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümünün müzakere olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 05:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 05:05
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        "Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir"
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        Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Bloğunun, İsrail'in, Gazze'ye düzenlenen saldırıları protesto eden halklara yönelik "ahlaksız" söylemlerde bulunmasıyla ilgili sunduğu soru önergesini yazılı olarak cevaplandırdı.

        Fas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm uygulamalarını reddeden siyasi konumunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Burita, "İki devletli çözüm ve taraflar arasındaki müzakereler, çatışmanın kalıcı ve nihai olarak çözüme kavuşturulmasının tek yoludur." ifadesini kullandı.

        Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını yineleyen Burita, gerilimin azaltılması yoluyla kalıcı bir ateşkese varılması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Fas dahil dünyanın pek çok ülkesinde protestolar düzenleniyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #FAS
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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