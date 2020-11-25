Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin ev sahipliği yaptığı ve Libya'nın başkenti Trablus ve doğudaki Tobruk olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaki Temsilciler Meclisinin üyelerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.
Fas Dışişleri Bakanı Burita, Fas'ın Tanca kentinde düzenlenen görüşmeler hakkında, "Toplantının amacı, bir ayrılık döneminin ardından Libya parlamentosunun unsurları arasındaki buzları eritmek ve Libya'da gerçekleştirilecek bir toplantı için tarih belirlemektir." dedi.
Burita, toplantının amacının aynı zamanda siyasi diyalog toplantılarında alınan kararlar konusunda görüş birliği sağlanması ve ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleriyle ilgili Buznika'da (Fas) varılan uzlaşmanın teyit edilmesi olduğunu dile getirdi.
AA'nın haberine göre; toplantıya ilk gün Temsilciler Meclisinin 110 üyesinin katıldığını söyleyen Burita, kısa sürede yeni üyelerin katılmasıyla 120'ye ulaşacağını sözlerine ekledi.
LİBYALI TARAFLARIN ÜLKE İÇİNDE DE TOPLANMASI BEKLENİYOR
Öte yandan Trablus merkezli Temsilciler Meclisinden önceki gün yapılan açıklamada, Fas’taki toplantının ardından Libya içinde de resmi bir oturum yapılmasının hedeflendiği belirtilmişti.
Libya’da, başkent Trablus’taki Temsilciler Meclisinin üyeleri, BM nezdinde meşru Libya hükümetini desteklerken, ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi ise gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.
Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.
Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak bilinmiyor.
TOPLANTI 28 KASIM'A KADAR SÜRECEK
Fas yönetimi, Tanca kentinde, Libya'da başkent Trablus ve doğudaki Tobruk kentinde bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisinden milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısının 28 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Fas Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, yaptığı açıklamada, milletvekillerinin tüm meseleleri görüşmesine olanak tanımak adına istişare toplantısının cumartesiye kadar uzatıldığını söyledi.
Fas Dışişleri Bakanı daha önce yaptığı açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı toplantının amacının, bir ayrılık döneminin ardından Libya parlamentosunun unsurları arasındaki buzları eritmek ve Libya'da gerçekleştirilecek bir toplantı için tarih belirlemek olduğunu ifade etmişti.
Trablus ve Tobruk olmak üzere çift başlı bir yapı arz eden Libya Temsilciler Meclisi üyelerinin katılımıyla dün Tanca'da başlayan istişare toplantısının bugün sona ermesi planlanıyordu.
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