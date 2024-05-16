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        Haberler Müzik Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül

        Faruk Sabancı'ya üniversitelerden iki günde iki ödül

        Faruk Sabancı, Maltepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden peş peşe 'Yılın En İyi Dj'i ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:22
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        İki günde iki ödül
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        DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, önceki akşam İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Mavi Elma ödül töreninde yılın en iyi DJ'i ödülünü kazandı. Faruk Sabancı, bundan iki gün önce de Maltepe Üniversitesi'ndeki Müzikonair ödüllerinde yılın en iyi DJ'i ödülü almıştı. Üniversite öğrencilerinin oylarıyla iki günde iki ödül almanın kendisine büyük mutluluk ve motivasyon sağladığını söyleyen Sabancı, öğrencilere teşekkür etti.

        MELEK MOSSO İLE ORTAK ŞARKI

        Üniversite şenliklerinde en çok ilgi gören DJ'lerden olan Faruk Sabancı, prodüktörlük çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Melek Mosso ile ortak bir şarkı için stüdyoya giren sanatçı, yeni sürpriz projelerin de geleceğini söyledi.

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        #Faruk Sabancı
        #Melek Mosso

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