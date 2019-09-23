23 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Atv ekranlarının her bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde Necip karakterini canlandıran Faruk Acar dizinin kötü karakteri Vedat Sayar’ın en güvendiği adamı ve korumasıdır. Aslında yüreği kötü olmayan Necip bu kötülüğü yapmaya mecburdur. Sen Anlat Karadeniz’in diğer oyuncuları gibi Faruk Acar’ın Kim olduğu da merak konusu olmuştur. Peki, Faruk Acar kimdir? Gelin detayları inceleyelim.
FARUK ACAR’IN HAYATI
11 Ocak 1979 (40 yaşında) yılında ve Adana doğan Faruk Acar Çukurova Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Faruk Acar Oğlak burcudur. Oyuncu özel yaşamını paylaşmayı pek sevmediğinden bu konu ile ilgili pek bilgi veremiyoruz sizlere.
Faruk Acar tv oyunculuğunda ilk deneyimini 2007 yılında Benim ve Roz’un Sonbaharı isimli sinema filmi ile yaşamıştır.
Ardından 2012 yılında TRT 1 Ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat dizisinin 4. Sezonunda Bekir karakterin hayat vermiştir. Yine aynı yıl (2012) Açlığa Doymak isimli sinema filminde görev almıştır. Faruk Acar 2014 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kızılelma dizisinde Semih Toprak karakteri ile oynamış son olarak ise 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran dizisinde Necip Karakterine hayat vermiştir.
Necip, Sen Anlat Karadeniz dizisinin kötü karakteri Vedat Sayar’ın has adamı ve korumasıdır. Eyşan ve Vedat Sayarın her türlü pis oyunlarına şahit olmuş bir isimdir. Vedat’ın yaptığı hiçbir kötülüğe ses çıkarmayanNecip aslında özünde iyi biridir. Fakat eşi ve kızının Vedat Sayarın Elinde olmasından dolayı sessiz kalmaktadır. Her pisliğe sessiz kalan Necip, Yiğit’in çocuk yüreğiyle sorduğu soruları dinleyen,özellikle Yiğit’in babası Vedat hakkında düşüncelerini dinleyen Necip Yiğit’in bir cümlesiyle :”Bütün babalar kötü müdür?” , Necip bu sözün ağırlığının altında ezilir. Necip’in atlından çok farklı bir hikaye çıkmış ve çözülmüştür.
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