Farklı çorba tarifleri: Kolay, değişik, soğuk çorba tarifleri

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Çorba, hem besleyici öğeleri bünyesinde barındırması hem de hazırlanışının çeşitliliği ile her mutfakta kendine yer bulur. Özellikle mevsim geçişlerinde ve soğuk kış günlerinde vücudu ısıtan bir kase sıcak çorba, yaz sıcaklarında ise serinletici soğuk çorbalar büyük keyif verir. Bebek ve çocuklar için özel olarak hazırlanan çorbalar ise onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için özenle seçilen malzemelerle hazırlanır. İşte herkesin damak zevkine uygun, farklı ve özgün çorba tarifleri…

Kolay Çorba Tarifleri

Mercimek çorbası hemen herkesin severek tükettiği çorbalardan biridir. Pratik çorba tarifleri arasında yer alan mercimek çorbası evde bulunan malzemelerle kısa sürede hazırlanır. İşte lezzetli lokanta usulü mercimek çorbası tarifi:

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Malzemeler:

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet havuç

1 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı; kimyon iyi bir gaz gidericidir.)

2 litre sıcak su ya da tavuk suyu

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Lokanta Usulü Mercimek Çorbası Nasıl Yapılır? Bir miktar sıvı yağı geniş bir tencereye koyun ve ısıtın.

Yemeklik doğranmış soğanları yağa ekleyin ve soğanlar altın sarısı bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine bir miktar un serpiştirin ve unun kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Tencereye küp şeklinde doğranmış havuçları ekleyin.

İyice yıkanmış ve süzülmüş kırmızı mercimekleri de tencereye ilave edin.

Tüm malzemelerin üzerini örtecek kadar su ekleyin ve iyice karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve çorbanın kaynamasını bekleyin.

Çorba kaynadıktan sonra, mercimek ve havuç yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Çorba piştiğinde, pürüzsüz bir kıvam elde etmek için blenderden geçirin. Blenderiniz yoksa çorbayı bir süzgeçten de geçirebilirsiniz.

Pişen çorbaya tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak biraz kimyon ekleyin ve karıştırın.

Çorbanın kıvamını kontrol edin, gerekiyorsa biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım daha kaynatın.

Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve kızdırın.

Kızgın yağın içine kırmızı toz biber ekleyin ve ocaktan alın.

Çorbayı servis kaselerine dökün. Üzerine hazırladığınız kırmızı biberli tereyağlı sosu gezdirin. Yanında bir dilim limon ile servis edin.

REKLAM Değişik Çorba Tarifleri 4 Kaşık Çorbası Tarifi Malzemeler: 1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı tavuk suyu

5 su bardağı su Terbiyesi için: 1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

Yarım limonun suyu Sosu için: 1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Tuz 4 Kaşık Çorbası Nasıl Yapılır? Pirinç, mercimek ve bulguru iyice yıkayıp suyunu süzün ve bir tencereye alın.

Üzerine beş bardak temiz su ekleyip bakliyatların iyice pişip yumuşayana kadar orta ateşte haşlayın.

Ayrı bir kapta, un, yumurta, yoğurt ve taze sıkılmış limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın.

Pişmiş bakliyatların suyundan birkaç kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyerek terbiyenin ısısını eşitleyin.

Hazırladığınız terbiyeyi tencereye dikkatlice ekleyin ve sürekli karıştırarak çorbayı koyulaştırın.

Haşlanmış nohutları ve tavuk suyunu çorbaya ilave edin ve tüm malzemeler iyice kaynaşana kadar 10 dakika daha pişirin.

Sosun yapımına geçelim. Küçük bir tavada bir miktar yağ ısıtın.

İnce doğranmış soğanları yağda altın sarısı olana kadar kavurun.

Kavrulmuş soğanların üzerine tat vermesi için baharatları ekleyin ve ocaktan alın.

Hazırladığınız baharatlı sosu çorbanın üzerine dökün ve çorbanın lezzetlerinin birbiriyle özdeşleşmesi için 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Çorbanız piştikten sonra ocaktan alın ve sıcak servis yapın.

Soğuk Çorba Tarifleri REKLAM Gazpacho Çorbası Tarifi Gazpacho, özellikle yaz aylarında tercih edilen, soğuk servis edilen İspanyol kökenli bir sebze çorbasıdır. Domatesin ana malzeme olarak kullanıldığı bu çorba, serinletici özelliği ve zengin besin içeriğiyle bilinir. İşte adım adım gazpacho çorbası tarifi: Malzemeler: 1 kg olgun domates

1 orta boy salatalık, kabuğu soyulmuş ve doğranmış

1 orta boy kırmızı biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış

1 orta boy yeşil biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış

1 küçük kırmızı soğan, soyulmuş ve doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

1-2 dilim bayat ekmek (isteğe bağlı, çorbanın kıvamını artırmak için)

2 yemek kaşığı sirke

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Gazpacho Çorbası Nasıl Yapılır? REKLAM Domatesleri yıkayıp kabaca doğrayın. Domateslerin suyunu ve lezzetini korumak için suyunu süzmeden kullanın.

Salatalık, kırmızı ve yeşil biberleri, kırmızı soğanı ve sarımsağı bir karıştırma kabına alın.

Eğer kullanacaksanız, bayat ekmek dilimlerini küçük parçalara ayırıp sebzelerin üzerine ekleyin.

Sirke ve zeytinyağını sebzelerin üzerine dökün. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Tüm malzemeleri karıştırın ve lezzetlerin birbirine karışması için birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Sebzeleri ve ekmek parçalarını yüksek hızda blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Çok koyu bir kıvam olursa, biraz soğuk su ekleyerek istediğiniz kıvama getirin.

Gazpachoyu en az 1-2 saat veya servis etmeden önce soğuması için buzdolabında bekletin.

Gazpachoyu soğuk olarak, üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirerek ve isteğe bağlı olarak küçük doğranmış taze sebzelerle süsleyerek servis edin. Bebek Çorba Tarifleri Bebekler İçin Sebze Çorbası Tarifi Malzemeler: Yarım kabak

1 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Su Bebek Sebze Çorbası Nasıl Yapılır? Seçtiğiniz sebzeleri (örneğin havuç, kabak, patates) iyice yıkayın ve çok ince olacak şekilde dilimleyin. İnce dilimler sebzelerin daha hızlı pişmesini sağlar.

Dilimlenmiş sebzeleri geniş bir tencereye aktarın.

Sebzelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin ve orta ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar kaynatın.

Sebzeler yumuşadığında, tencereye bir miktar irmik ve biraz zeytinyağı ekleyin.

İrmik çorbanın kıvamını alana ve iyice pişene kadar karıştırarak 3-4 dakika daha kaynatın.

Pişmiş çorbayı blenderden geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. Eğer blenderiniz yoksa, çorbayı bir süzgeçten geçirerek de püre yapabilirsiniz.

Hazırlanan çorbayı bir kaseye alın ve ılıması için biraz bekletin.

Ilıyan çorbayı bebeğinize keyifle yedirebilirsiniz.

Bu besleyici ve hafif çorba tarifi, bebeğinizin sebze tüketimini artırmanın yanı sıra, irmik sayesinde ekstra enerji ve besin değeri de sağlar. Afiyet olsun! Bebeğinizin yukarıdaki sebzelere alerjisi olabilir. Bu yüzden önce doktorunuza danışmanızı öneririz. Tarhana çorbası nasıl yapılır?

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