Fark iki dünya

Kadınların eşit işe eşit ücret mücadelesi 165'inci yılını geride bıraktı ancak fark kapanmak bir yana pandeminin etkisiyle daha da açıldı.

FARK 172 TRİLYON DOLAR

Dünya Bankası'nın Kadınlar, İş Dünyası ve Hukuk 2022 raporuna göre küresel olarak erkek ve kadınların beklenen yaşam boyu kazançları arasındaki fark 172 trilyon dolar. Bir başka ifadeyle dünyanın yıllık gayri safi hasılasının yaklaşık iki katı.

2.4 MİLYAR KADINA FIRSAT EŞİTLİĞİ TANINMIYOR

Rapora göre çalışma çağındaki yaklaşık 2.4 milyar kadına ekonomik fırsat eşitliği sağlanmıyor. 190 ülkenin incelendiği rapora göre 178 ülkede kadınların iş hayatına tam katılımlarını engelleyen yasal engeller bulunuyor. 86 ülkede kadınlar iş kısıtlamasıyla karşı karşıya. 95 ülkede eşit işe eşit ücret garantisi yok.

KADINLAR, İŞ DÜNYASI VE HUKUK 2022 ENDEKSİ

Rapordaki endekste sekiz gösterge yer alıyor. Hareketlilik (Seyahat özgürlüğü, pasaport alma), bir işe başlamak (Kadınların çalışma kararını etkileyen yasalar) para kazanmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak (Analık, babalık ve ebeveyn izni) , girişimcilik, varlıkları yönetmek ve emeklilik.

190 ÜLKEDEN SADECE 12'SİNİN PUANI 100

Küresel ortalama puan 100 üzerinden 76.5. Kadınlar hala erkeklere tanınan yasal hakların yalnızca dörtte üçüne sahip.

Sadece 12 ülkenin puanı 100. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olduğu bu ülkeler Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, Letonya, Lüksemburg, Portekiz, İspanya ve İsveç.

EN DÜŞÜK PUAN EBEVEYNLİK İZNİNDE

Küresel ortalamalarda en düşük puanlar çocuk sahibi olma ve ücret/maaş göstergelerinde. 19 ülkenin çocuk sahibi olma göstergesinde puanı 0. Bu da bu ülkelerin doğum, hamilelik izni, ana-babalık izni gibi haklarının yasayla düzenlenmediğini gösteriyor. 190 ülkeden sadece 31'i en az 14 hafta doğum izni, anne babalık izni konusunda yasal düzenlemeye sahip.

KAÇ ÜLKE NE KADAR PUAN ALDI?

TÜRKİYE'NİN KARNESİ

Türkiye'nin toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi Avrupa ve Orta Asya bölgesi ortalamasına yakın seviyelerde. Bölge ortalaması 100 üzerinden 84.2 puan iken Türkiye’nin puanı 82.5.

EŞİTLİĞE 135 YIL VAR

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2021 raporunda dünyanın cinsiyet eşitliğine ulaşmasının COVID-19'un etkisiyle 36 yıl daha uzayacağını öngördü. Bu, raporun yayımlanmaya başladığı 2006 yılından bu yana görülen en büyük gerileme. 2020 yılı raporunda eşitliğe ulaşmanın 99.5 yıl alacağı öngörülmüştü. 2021 yılı tahmini ise 135.6 yıl oldu. Ekonomik cinsiyet eşitliğine ulaşılmasının ise 268 yıl süreceği tahmin edildi.

TÜRKİYE 15 YILDA 28 BASAMAK GERİLEDİ

Türkiye WEF’in cinsiyet eşitliği endeksinde 3 basamak gerileyerek 156 ülke arasında 133'üncü sıraya geriledi. Türkiye raporun yayınlanmaya başladığı 2006 yılında 105'inci sıradaydı. 15 yılda 28 sıra geriledi. Türkiye 2021 yılı endeksinde ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 140'ıncı; aynı işe eşit ücrette 95'inci; eğitim olanaklarına erişimde 101'inci; sağlıkta 105'inci ve siyasi katılımda 114'üncü sırada yer aldı.

Raporda Türkiye’nin pandemi sürecinde kadının ekonomiye katılımının en sert gerilediği ülkelerden biri olduğu da belirtildi. Rapora göre COVID-19 ile Türkiye'de kadının işgücüne katılımı yüzde 5.2 düştü.