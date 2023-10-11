Fark etmeden kilo almanıza neden olan şaşırtıcı nedenler

REKLAM advertisement1

Kilo almanın ve bunun sonucunda oluşan fazla kiloların gün içinde tükettiğimiz kalori miktarı ile yakın ilişkisi var. Alınan fazla kilo, yakılmayan ve yağ olarak depolanan kalori demek. Çoğumuzu ilgilendiren bu çıkmazda sonuçlarının farkında olmadığımız günlük alışkanlıklarımız var. Çoğumuzun fazla yemek yemesinin bilinçli gerçekleştirilen bir eylem olduğu kadar otomatik ve bilinçsiz olarak da gerçekleştiğini söylersek şaşırmayın. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, “Bazı yaşam alışkanlıklarınız nedeniyle her gün hiç farkında olmadan aldığınız 450-500 kalori ile bir ayda 2 kilo ağırlaşabilirsiniz” diyor.

Dr. Metin Okucu İşte bu soruna yol açan ilginç nedenlerin kilolarınızı nasıl etkilediğine işaret eden alışkanlıklar: REKLAM

YEMEK SIRASINDA CEP TELEFONU KULLANMAK VEYA TELEVİZYON İZLEMEK Yemek yerken ne ile uğraştığınız önemli. Cep telefonu veya televizyon, bir öğünde aldığınız kalori miktarının yüzde 15 kadar artmasına neden oluyor. Bu bir günde hiç farkında olmadan fazladan 200-300 kalori almak demek. Bunun tam tersine sadece öğüne ve besinlere odaklanmak hem yemeğin zevkini ve bundan aldığınız tadı artırıyor hem de aşırılıkların önüne geçiyor. YEMEK SIRASINDA DİNLENEN MÜZİK TÜRÜ Yapılan ilginç bir araştırmada restoranlarda çalan müzik türü ile müşterilerin yemek tüketimi arasındaki ilişkiye bakılmış. Araştırma hızlı, tempolu ve gürültülü müzik çalan ortamlarda insanların daha çok yemek yediklerini ortaya koymuş. Gençlerde yemek sırasında hangi tür olursa olsun müzik dinlemenin daha çok yemek yedirdiği gerçeği dikkat çekici bulunmuş. REKLAM

TEK OLARAK VEYA GRUP HALİNDE YEMEK YEMEK Araştırmacılar kişinin yemek yediği kişinin daha çok yenmesinde etkisi olup olmadığını da sorgulamışlar. Buna göre öğle yemeğine çalışma arkadaşları ile çıkan kişilerde kalori alımı daha fazla olmuş. Bir grup ile sohbet edip yemenin farkında olmadan alınan fazla kaloriye neden olduğunu göstermiş. Bu noktada en iyisinin kişinin tek başına yemek yemesi olduğuna dikkat çekilmiş. Buna karşın ailece yemek yemenin çok başka faydaları olduğu da görmezden gelinmemiş. UYKU SÜRESİ Çok sayıda araştırma uyku süresinin alınan kalori, abur cubur tüketimi ve hatta obezite ile ilişkisini göstermiş. Altı saat ve daha az uyuyanlarda fazla kilo birikimi olduğuna ve bu kişilerin diyet yapmadan sadece 1-2 saat fazla uyumasının bile kilo vermelerini sağladığına dikkat çekilmiş. Az uykunun hem iştah hormonlarını olumsuz etkileme hem de ileri saatlerdeki atıştırmalıklar ile en az 200 fazla kalori alımına yol açtığı saptanmış. REKLAM

YEMEK YEME SÜRESİ Burada da sebep ve sonuçlar kesin. Kısa sürede ve hızlı yemek daha çok kalori aldırıyor ve doyma hissinin farkına varılmadığı için fazla yemeğe devam ettiriyor. Bu durumda vücut doyuyor ama beyin bunu daha geç fark ettiği için “doydum” mesajını geç veriyor. Uzmanlar ideal yemek süresinin en az 20 dakika olması gerektiğine vurgu yapıyor. Hızlı yemek yiyenlerde reflü ve metabolik sendromla daha sık karşılaşılıyor. TABAĞINIZIN BOYU Yemek koyduğunuz tabak ve kâse boyutlarını küçültmek o öğünde daha az yemenize yardım ediyor. Aynı şey kaşık ve çatal için de geçerli görülüyor. Küçük boy kaşık çatallar az yemek anlamına geliyor. Bunun tek yararının küçük porsiyonlar olmadığı belirtiliyor.

PAKET BOYUTLARI Yediğiniz şey ne olursa olsun hangi boy paketten yediğiniz de önemli görülüyor ve büyük boy ambalaj daha fazla yemeğe neden oluyor. Bu örnekler arasında cips, dondurma, çikolata vb. bulunuyor. 5 DAKİKA ARA KURALI Bu basit oyun ekstra kalori alımının önüne geçmede çok etkili görülüyor. Kurala göre bir yemekte ikinci tabağı veya tatlı çeşidini almadan önce 5 dakika mola vermeniz gerekiyor. O arada ne isterseniz onu yapıyorsunuz. Telefonunuza göz atabilir, kitabınızdan birkaç sayfa okuyabilir veya kısa bir yürüyüşü tercih edebilirsiniz. 5 dakika sonra hala ikinci tabağı veya tatlıyı istiyorsanız yiyebilirsiniz. Aynı şeyi market alışverişinde kilo için zararlı bir ürünü satın almadan önce de yapabilirsiniz. Sigara içmemeniz önerilse de eğer içiyorsanız “5 dakika mola” kuralını sigara sayısını azaltmak için de uygulayıp o zararlı maddeyi yakmadan önce her seferinde bir mola almış olursunuz.