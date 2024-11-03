Farense: 1 - Benfica: 2 | MAÇ SONUCU
Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica deplasmanda Farense ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazanırken, milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu skor katkısına devam etti.
Portekiz Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında Farense sahasında Benfica'yı ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Carreras ve 54'te Vangelis Pavlidis kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Dario Poveda'dan geldi.
KEREM'DEN YİNE SKOR KATKISI
Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. İkinci golde ise savunma oyuncusundan sektiği gerekçesiyle asisti sayılmadı.
Bu sonucun ardından Benfica 22 puana yükseldi. Farense ise 4 puanda kaldı.
Ligin 11. haftasında Farense deplasmanda Casa Pia ile karşılaşacak. Benfica ise Porto'yu ağırlayacak.