        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Fareler ve İnsanlar' 13 Ekim’de Fişekhane’de

        'Fareler ve İnsanlar' 13 Ekim’de Fişekhane’de

        John Steinbeck'in evrensel hikâyesi "Fareler ve İnsanlar", güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahne tasarımıyla 13 Ekim'de İstanbul Fişekhane'de prömiyer yapacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:47
        'Fareler ve İnsanlar' 13 Ekim'de Fişekhane'de
        Amerikan edebiyatının en dokunaklı dostluk hikâyelerinden biri olan “Fareler ve İnsanlar”, Gösteri İstanbul’un prodüksiyonuyla İstanbul seyircisiyle buluşacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nda 8 yıl boyunca kapalı gişe oynayan ve 50 binden fazla seyirci tarafından ayakta alkışlanan John Steinbeck’in efsanevi eseri güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici sahne tasarımıyla 13 Ekim’de İstanbul Fişekhane’de prömiyer yapacak.

        “Fareler ve İnsanlar”, prömiyerin ardından 15 Ekim’de DasDas ve 26 Ekim’de Fişekhane’de sahnelenecek. Steinbeck’in evrensel temalarını sahneye taşıyan ve yalnızlık, umut ve dostluk gibi kavramları derinlemesine işleyerek izleyiciyi hem düşündüren hem de duygusal bir yolculuğa çıkaran oyunun yönetmen koltuğundan Aydın Sigalı otururken, oyuncu kadrosu ise Erdem Irmak, Volkan Dinç, Erkan Taşdöğen, Aydın Sigalı, Koray Onur, İldeniz Fığlalı, Muzaffer Aksoy, Büşra Özdemir, Yusuf Sırma ve Ömer Murat Kıraslı gibi isimler yer alıyor.

        Oyunun sanat yönetimi ve sahne tasarımı da oldukça dikkat çekici. Dekor tasarımını Behlüldane Tor, Kostüm tasarımını ise Emine Kaynak Yıldırım’ın üslendiği oyunun en dikkat çekici özelliği, dekor, kostüm ve oyuncu kadrosunun “gerçeklik” üzerine kurulu olması. Tam da bu nedenle Candy’nin köpeğini gerçek bir köpek oyuncu olan Şebo canlandırıyor. Yaklaşık 34 kişilik sahne arkası ve yaratıcı ekibin görev aldığı oyunun her detayına titizlikle çalışıyor.

        John Steinbeck’in ölümsüz eseri “Fareler ve İnsanlar”, 1930’ların Amerika'sında, Büyük Buhran döneminde geçen dostluk ve hayal arasında geçen bir hikâyedir. Oyun, zekâ seviyesi düşük ama fiziksel olarak çok güçlü olan Lennie ile onun yol arkadaşı olan George’un beraber çalışarak kendi topraklarına sahip olma hayaliyle çıktıkları yolculuğu konu almaktadır. Göçebe olarak yaşayan Lennie ve George, farklı çiftliklerde yaşayarak geçimlerini sürdürmeye ve yaşam mücadelesi vermeye çalışmaktadır. Lennie ve George, geçiçi olarak iş buldukları her çiftlikte kendi hayallerini kurar ve bu hayallere kapılırlar ancak Lennie’nin istemeden sebep olduğu bir olay, bu hayalin trajik bir biçimde sonlanmasına neden olur...

        Oyunun biletleri Biletinal’da satışa çıktı.

        #Fareler ve İnsanlar
        #Fişekhane
        #Gösteri İstanbul
