Faranjit nedir, Faranjit belirtileri nelerdir, Akut faranjit belirtileri nelerdir, Faranjitte evde tedavi yöntemi nelerdir, Kronik Faranjit belirtileri nelerdir, Faranjit nasıl tedavi edilir, Faranjitte antibiyotik tedavisi nasıl kullanılır. Gibi soruları cevaplayacağız.

Faranjit Nedir?

Faranjit boğaz iltihabını tanımlayan genel toplu bir terimdir. Özellikle 4 ve 7 yaş arası çocuklarda çok sık görülmektedir. 1 yaşın altındaki bebeklerde ise nadiren görülür ve belirtileri hastalığın nedenlerine göre değişiklik gösterir. Bakterilerin neden olduğu faranjitte belirtiler daha ağır görülmektedir. Birçok Faranjit Vakası birkaç gün içinde kendiliğinden düzelebilir fakat birçoğu da var ki antibiyotiklerle geçmektedir.

Faranjitin belirtileri nelerdir? Akut faranjit belirtileri?

Faranjitin belirtileri hemen hemen herkes de aynı etkiyi gösterir. Eğer genelleme yapacak olursak belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Yutkunurken veya konuşurken boğazda zorlanma

Boğaz ağrısı

Boğazda şişmiş bezeler

Bademciklerde kızarıklık

Sesin kısılması

Boğazın arka tarafında oluşmuş olan gri lekeler

Kronik faranjit belirtileri nelerdir?

Hemen hemen akut farenjite benzetilmektedir. Belirtileri neredeyse aynıdır, Kronik Faranjit belirtileri de şu şekilde sıralayabiliriz:

Öksürük

Boğazda ağrı ve yutkunma güçlüğü

Ses kısıklığı

Boğazda bir şey takılmış hissi

Ses yorgunluğu

Ateş ve baş ağrısı

Boğazda gıdıklanma

Faranjit nasıl tedavi edilir?

Hemen hemen herkes de her yaşta görülen faranjitin çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Faranjit bazen kendiliğinden geçebilmektedir. Kendiliğinden geçmeyip daha çok ilerleyen faranjitte antibiyotik şarttır. Eğer faranjitiniz hafif de bunu evdeki yöntemlerle de atabilirsiniz.

Faranjite evde tedavi yöntemi?

Evde kendiniz kolayca uygulayabileceğiniz tedavi yöntemleri vardır Bunlardan bazıları şunlardır:

Bol miktarda su içmek

Et ya da tavuk suyuna bol limonlu çorba içmek

Buhar makinesi kullanmak

Dinlenmek

Sirkeli suyla veya tuzlu suyla gargara yapmak

Ağrı ve Ateş için reçetesiz ilaçlar kullanmak

Ayrıca boğaz pastili kullanmak

Faranjitte Antibiyotik Tedavisi?

Evde yapabileceğiniz yöntemleri söyledik Şimdi de evde geçmeyip daha ağır olan faranjitin Antibiyotikle nasıl tedavi edilebileceğini sizleri açıklayacağız. Antibiyotik sadece doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Faranjit için doktora gittiğinizde doktorunuz Sizden bazı testler isteyecektir. Faranjitin bakteriden kaynaklı olup olmadığına bakacaktın. Doktorunuz istediğiniz testler bunlara bakacaktır:

Boyundaki ağrılı bezeler

Öksürük olmaması

Bademcikler üzerindeki iltihaplara

Ateş

Eğer bu belirtilerin üç veya daha fazla olması şeklinde belirtiler varsa doktorunuz size antibiyotik kullanmanızı söyleyebilir.