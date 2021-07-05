"O DÖNEM PSİKOLOJİM ÇOK BOZULDU"

Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını açıklayan Farah Zeynep Abdullah, "O dönem psikolojim çok bozuldu" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu, "Kilo verince 'Ah, yazık! Kilo al', alınca da bir beğenmemezlik... Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" demişti.