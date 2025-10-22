Habertürk
        Fantasistanbul 2025 başladı

        Fantasistanbul 2025 başladı

        İstanbul Fantastik Film Festivali Fantasistanbul 2025, Kadıköy Sineması'nda başladı. Artistik Direktör Kerem Akça, Ben Wheatley'nin 25 Ekim'deki ödül töreninde Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'nü almaya geleceğini açıkladı

        Giriş: 22.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 22.10.2025 - 15:07
        Fantasistanbul 2025 başladı
        Fantasistanbul 2025, Kadıköy Sineması'nın dev perdesinde başladı.

        2000-2009 Arası Ulusal Yarışma Açılış Filmi Kırık Zar'ın prömiyeri de yapıldı.

        Artistik Direktör Kerem Akça, Ben Wheatley'nin 25 Ekim'deki ödül töreninde Uluslararası Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'nü almaya geleceğini açıklayarak Danışma Kurulu Üyeleri'ni duyurdu.

        JÜRİ ÜYELERİ VE SUNUCU KEREM AKÇA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

        Etkinliği başlatan Alper Kul, "İyi ki Kerem Akça var" diyerek teşekkür etti. Cihangir Ceyhan, Başak Parlak, Şevket Süha Tezel ve İpek Erdem de teşekkürlerini dile getirdiler.

        Fantasistanbul 2025, 18–27 Ekim tarihleri arasında Citys 7. Salon’da, 2000–2009 Arası En İyiler Ulusal Yarışması'yla sinemaseverlere heyecan dolu günler yaşatacak. Biletler Biletinal üzerinden 100 TL'ye satışa sunulacak.

        Yılın en çok konuşulan yapımlarından Ben Wheatley'nin 2025 tarihli Bulk filmi, ödül töreninde Güney Avrupa prömiyerini gerçekleştirecek.

        Yönetmen Ben Wheatley, 25 Ekim saat 14.00’te Citys 7. Salon’da halka açık bir Ustalık Sınıfı (Masterclass) verecek.

        DANIŞMA KURULU

        Alex Proyas

        Gökhan Tiryaki

        Can Evrenol

        Kıvanç Baruönü

        Pınar Toprak

        Colin Geddes

        ULUSAL YARIŞMA 2000-2009 ARASI

        1-Kırık Zar (Sinema/Festival Prömiyeri) (2000) (Açılış Filmi)

        2-Neredesin Firuze (2004)

        3-Anlat İstanbul (2005)

        4-Şans Kapıyı Kırınca (2005)

        5-Gen (Festival PR) (2006)

        6-Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006)

        7-Küçük Kıyamet (2006)

        8-Musallat (Yarışma Prömiyeri) (2007)

        9-Osmanlı Cumhuriyeti (Yarışma Prömiyeri) (2008)

        10-Acı Aşk (2009)

        11-7 Kocalı Hürmüz (Yarışma Prömiyeri) (2009)

        12-G.O.R.A. (Yarışma Dışı Kapanış Filmi) (2004)

        ULUSAL YARIŞMA JÜRİSİ

        Okan Bayülgen (Başkan)

        Cihangir Ceyhan

        Ege Kökenli

        Cem Karcı

        Ayça Varlıer

        Başak Parlak

        Mevlüt Koçak

        İpek Erdem

        Şevket Süha Tezel

        #Fantasistanbul 2025
